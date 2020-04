ANTE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS

Debido a la imposibilidad de que todos los empleados del Poder Judicial puedan realizar sus tareas de manera habitual, hay varias investigaciones que se están amoldando a las nuevas herramientas. En este contexto, las labores dentro de los tribunales chubutenses se están desarrollando como si estuvieran en feria judicial.

A pesar de las modificaciones, aquellas causas en las que se investigan presuntos hechos de asociación ilícita en la Provincia seguirán su curso normal, según afirmó el propio Jorge Miquelarena, titular del Ministerio Público Fiscal de Chubut.

En una entrevista con El Diario, el Procurador General afirmó que “nosotros en esas causas tenemos plazos, con lo cual no hay riesgos de caducidad o de vencimiento de algunas de esas causas”.

“Hay algunas que ya estaban próximas al debate, como es la de la ‘Emergencia’, que tanto nos ocupó. Hay otras que estaban en plena investigación y se han suspendido los plazos de investigación, con lo cual no tendríamos riesgo de que se caiga alguna de esas causas”, sostuvo Miquelarena.

Además, el titular del Ministerio Público Fiscal reconoció que “hay un parate en la investigación, porque hay muchas cuestiones en las que el fiscal no recibe respuesta. El parate es en todos lados. Supongamos que tenga que hacerse de alguna información que está en algún registro, no es lo mismo en circunstancias normales cuando el fiscal iba y estaba todo el mundo para atenderlo, que ahora donde está todo el mundo trabajando a distancia. Esas cosas han hecho que las investigaciones se demoren, pero esto no pone en riesgo la continuidad de esas causas”.