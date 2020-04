ES PORQUE EN ALGUNOS DISTRITOS IMPIDEN EL PASO POR SU TERRITORIO

La ministra de Seguridad Sabina Frederic cuestionó a los gobernadores e intendentes que cerraron sus límites e impiden el libre tránsito de mercadería para evitar contagios de coronavirus y garantizó que la gendarmería intervendrá cuando fuera necesario.

«Las provincias tienen límites; no fronteras», sostuvo Frederic en una teleconferencia brindada en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, presidida por la kirchnerista Paula Penacca.

En su discurso introductorio, admitió que sigue siendo un trabajo diario «atemperar lo que muchas veces son buenas intenciones de ministros y gobernadores que quieren protegerse de la llegada del virus en provincias que no tienen contacto. Pero vamos a seguir trabajando en equilibrar estos impulsos y sobre todo garantizar la circulación del transporte de carga», garantizó.

«Vamos a intervenir», garantizó.

En la ronda de preguntas, el radical José Cano le recordó que además de gobernadores hubo intendentes que cercaron sus límites en Catamarca, en la ruta 34 sobre Santiago del Estero, Chubut y Río Negro y complicaron el tránsito de alimentos. Según supo LPO, también están cercados los límites de San Luis y La Pampa.

La ministra evitó mencionar casos puntuales, pero agregó que reconoció que hay cortes de rutas nacionales, «lo cual es un delito. Hablamos con el Ministerio del Interior y hemos desactivado varios casos. Tratamos de desalentarlos y coordinamos con el Ministerio del Interior. Vamos a intervenir», garantizó.

Explicó que hubo varios conflictos muy duros entre Corrientes y Chaco, la provincia con mayor cantidad de casos de Coronavirus en relación a sus habitantes, que alcanzó denuncias judiciales cruzadas de los gobernadores.

Confirmó que la gendarmería debió actuar para que el conflicto no pase a mayores. «Estuvimos interviniendo para que le transporte de carga pueda circular sin dificultad, fundamentalmente para que el abastecimiento llegue a destino».

La ministra ocupó los 40 minutos de su presentación en repasar la actuación de cada una de las fuerzas de seguridad durante la pandemia. Contó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria controló a 8000 pasajeros que llegaron antes que se cancelen los vuelos y que la prefectura revisó 32 buques.

Recordó que la policía federal colaboró en los Bancos, pero se desentendió por completo sobre los desbordes del viernes. «No tenemos ninguna relación con los días de cobro», le apuntó a Anses, como casi todo el Gabinete. Tampoco quiso hacerse cargo de la demora en la repatriación de argentinos del exterior.

Frederic señaló que la gendarmería posee 96 pasos fronterizos con 916 efectivos que trabajan día y noche y reforzó en un 30% el personal. (LPO)