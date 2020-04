FONDOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA

El Gobierno ya giró 27.590 millones de pesos a las provincias con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para mitigar los efectos del coronavirus, pero la distribución de fondos para cada gobernador en muchos casos no se corresponde con la cantidad de muertes o infectados por distrito.

Esta semana llegaron a las provincias los $20.000 millones que había girado el viernes la Casa Rosada como parte del fondo global de $120.000 millones que se irán entregando a lo largo del año para atacar el COVID-19 y paliar situaciones sanitarias alarmantes en algunos lugares.

“Se trata de un programa que se aplicará a partir de dos fuentes de financiamiento: los ATN y la capitalización del Fondo Fiduciario», señaló la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis.

Hasta ahora se giraron $6.000 millones entre el 26 de marzo y el 6 de abril, el viernes se entregaron $20.000 millones y luego se entregaron $1.590 como fondos multilaterales de provincias. La distribución de estas partidas se hizo en un 80% por índice de coparticipación y el 20% en función de la población.

ATN y créditos

Por el giro de estos fondos de la Nación, las provincias no deberán rendir cuentas, pero para pedir los créditos del Fondo Fiduciario tendrán que acreditar que tienen desequilibrios financieros.

A la vez, habrá un envío del Ministerio del Interior de 65 millones de dólares de un fondo de la CAF en el que inicialmente se le dará un millón de dólares a cada provincia, incluida la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, todavía no está firmado el decreto para girar esos fondos. Se entregarán a modo de adelanto USD100.000 como un subsidio para las provincias, destinados a enfrentar el coronavirus.

Batakis dijo que del paquete de los $120.000 millones de los ATN, los siguientes $ 40.000 millones se distribuirán de acuerdo a cómo evolucione la crisis sanitaria y social. Y añadió que “puede ser que este mes haya un refuerzo, aunque por ahí no de la misma magnitud”. A la vez, la funcionaria apuntó: “Esto es algo que vamos evaluando permanentemente en conjunto con los gobernadores de acuerdo a la evolución de la pandemia en cada provincia, porque no hay precedentes de la situación en la que estamos».

Provincias complicadas

“El Presidente se comprometió a ayudar a los gobernadores y eso es lo que vamos a hacer”, explicó a Infobae un allegado a Alberto Fernández que evaluó con los mandatarios provinciales las complicaciones económicas de cada región, a raíz de la caída de las actividades por la cuarentena del coronavirus y la falta de insumos sanitarios en muchos hospitales.

El reparto por distrito

Este fondo global de los $120.000 millones se reparte de acuerdo al porcentaje de la coparticipación y la población de cada provincia. El tema es que ese reparto no se corresponde hoy con la crisis sanitaria que vive cada provincia ante el avance del COVID-19.

La Argentina registró hasta ahora más de 100 muertos por coronavirus. El Ministerio de Salud informó este martes que sumaron tres nuevas víctimas fatales con respecto al reporte de anoche. Así, la cantidad de víctimas fatales llegó a 101.

La distribución

Según en el detalle del giro de los primeros $27.590 millones que ya hizo la Nación, la Ciudad de Buenos Aires recibió $66 millones, aunque este distrito se encuentra con 28 muertos y 596 contagiados por coronavirus; es el segundo lugar del país con mayor impacto de la pandemia.

A la vez, Catamarca, que hasta ahora no detectó casos de COVID-19, recibió $754 millones. Lo mismo ocurre con Chubut, que no tuvo ningún caso de coronavirus registrado hasta ahora y recibió $472 millones. En el caso de San Juan, tiene dos infectados y recibió $918 millones. En tanto, Salta tiene 3 contagiados y ya percibió $1.047 millones. Misiones, que tiene también sólo 3 infectados, cobró $913 millones. La Pampa y Jujuy tienen 5 infectados y percibieron $537 y $785 millones, respectivamente.

La provincia de Buenos Aires recibió hasta ahora $5.953 millones y es la que más fondos percibió en concepto de ATN. Pero se encuentra entre las provincias con más contagios y muertes de coronavirus, con 601 infectados y 41 fallecidos hasta ahora.

En tanto, Santa Fe es la segunda provincia que más recibió fondos ($2.360 millones) y tiene 205 infectados y dos fallecidos. Córdoba percibió $2.352 millones y cuenta hasta ahora con 210 contagios y 5 muertos.

Con $1.325 millones girados hasta ahora, Chaco es la tercera provincia con más fondos percibidos y tiene 153 infectados y 9 muertos. En tanto, Tucumán percibió $1.282 millones y acumula 30 infectados y 4 fallecidos. (Fuente: Infobae)