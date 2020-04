DIVERGENCIA EN LA INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE LOS INFECTADOS POR CORONAVIRUS

Un inusual episodio ocurrió en la noche de este jueves con la información oficial que suministran los organismos sobre los casos de coronavirus que se van registrando en el país. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un segundo caso en Chubut, pero desde el Gobierno Provincial emitieron un reporte oficial indicando que: “estamos verificando la información. Ampliaremos, en el reporte diario de mañana (por este viernes)”.

Otra versión, sin confirmación oficial, señala que hubo un cambio en la metodología de carga de los casos, y ese segundo positivo en Chubut se trataría de la mujer, oriunda de nuestra provincia, que falleció hace dos días en Florencio Varela.

Parte de Nación

Según el reporte diario de la cartera sanitaria nacional, hay 98 nuevos casos de COVID-19 en el país y el total asciende a 2.669. Del total de esos casos, 845 (31,8%) son importados, 951 (35,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 448 (16,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De acuerdo al informe emitido, se registraron 7 nuevas muertes. Se trata de todos hombres: tres de ellos, de 54, 79 y 92 años, residentes en la Provincia de Buenos Aires, uno de 85 años residente en la provincia de Mendoza; otros dos, de 86 y 95 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y otro de 69 años, residente en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 122.

“En cuanto a los casos confirmados en las últimas 24 horas, 30 son de Buenos Aires; 15 de la Ciudad de Buenos Aires; 11 de Chaco; 1 en Chubut; 13 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 3 en La Rioja; 5 en Mendoza; 1 en Neuquén; 9 en Río Negro; 1 en Salta; 3 en Santa Fe y 7 en Tierra del Fuego”, indica el informe de Nación.

Parte de Chubut

El Gobierno de Chubut emitió en la noche del jueves un nuevo parte epidemiológico oficial en el cual expresa: “Se ha confirmado el primer caso de COVID19 en fecha 14 de abril de 2020. Previamente se reportaron 2 casos confirmados fuera de la provincia (uno en CABA y otro en Pcia de

Buenos Aires) de los cuales uno falleció. A la fecha en los alertas provinciales del Sistema Nacional de Vigilancia No se han reportado casos

nuevos correspondientes a la provincia del Chubut”, cita contradiciendo lo que horas antes indicaba el Ministerio de Salud Nacional.

“A partir del reporte nacional vespertino del jueves, se informa 1 caso nuevo, que podría corresponder a un nuevo caso de ciudadano chubutense

diagnosticado fuera de la provincia. Estamos verificando la información”, precisó el parte del gobierno provincial, agregando que esta confusión recién será aclarada este viernes: “Ampliaremos, en el reporte diario de mañana”.

Por otra parte, indicaron que “continúa la investigación epidemiológica del primer Caso Confirmado de la provincia, de donde surge en la primera etapa de los estudios de laboratorio, que las muestras procesadas de los

Contactos Estrechos son no detectables (Negativos), salvo una de ellas que presenta la Primera PCR detectable, y aguardamos la prueba confirmatoria. Esta información, no se reporta al Sistema de vigilancia hasta que no se finaliza el proceso diagnóstico final, por lo cual no se corresponde con la

información publicada en el reporte nacional”, añadieron.