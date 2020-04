EL MINISTRO TROTTA CONFIRMÓ QUE NO HAY UNA FECHA CIERTA PARA EL REGRESO A LAS AULAS

El aislamiento obligatorio continuará, al menos, hasta los últimos días de abril en todo el territorio nacional. No obstante, las actividades se irán normalizando paulatinamente con el correr de las semanas y, en algunos casos, de los meses. En este contexto, resulta importante saber cuándo se retomarán las clases en los establecimientos educativos de toda Argentina.

Aún no hay precisiones de cuándo volverán las actividades en las escuelas, aunque desde el Ministerio de Educación de la Nación ya indicaron que esto no sucederá antes de las vacaciones de invierno.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reconoció que las clases en las aulas están “mucho más cerca” de volver después de las vacaciones de invierno que “en las próximas semanas”. A un mes de la suspensión de las clases, indicó que “es una alternativa” que se retome la rutina escolar luego del receso invernal.

“Estamos mucho más cerca de ese escenario, que dé una vuelta en las próximas semanas”, afirmó el titular de la cartera educativa, al mismo tiempo que ratificó que la fecha del regreso de los chicos a las aulas “no es una decisión educativa, sino epidemiológica. No tenemos certezas: no las tenemos nosotros, ni ningún otro país del mundo”.

Acerca de cómo será el regreso a las clases, el ministro aclaró que “la vuelta a las aulas se vincula también con la realidad en infraestructura. Es imposible imaginar un esquema de distanciamiento o más de un turno con la infraestructura actual”.