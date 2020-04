Marisa D´Angelo, hija de María del Carmen Martínez, la mujer de Lago Puelo que murió el 30 de marzo producto de una enfermedad terminal, que no pudo ser operada en El Bolsón porque el Ministerio de Seguridad de Chubut no la autorizó a pasar a la localidad rionegrina, se refirió en duros términos al gobernador Arcioni y al ministro Massoni, y aseguró que llevará el caso a la Justicia. Reprochó que el Hospital de Lago Puelo esté abandonado y no tenga servicios esenciales como terapia intensiva y maternidad. La pregunta es ¿dónde andará el Defensor del Pueblo?