En diálogo con Télam, Nicolás Bruno, capitán de la Selección Argentina de Voley masculino, compartió su experiencia personal desde Turquía y cómo transita en aquel país la pandemia del COVID- 19.

Bruno, campeón Panamericano en Lima 2019, aseguró desde Ankara que «acá en Turquía las consecuencias van a ser peores que en Argentina».

El análisis del capitán de la Selección desde Turquía

«Recién el viernes 10 de abril decretaron la cuarentena obligatoria”, comentó en charla con Télam, Nicolas Bruno, jugador de Voley de la Selección Argentina que milita en la Liga de Voley de Turquía.

El capitán del equipo nacional, agregó que en Turquía “antes salió todo el mundo a comprar desesperado. Va a ser peor que Argentina en cuanto a enfermos, con la única ventaja de que llega el verano. Yo estoy tranquilo, aunque con la situación de incertidumbre que manejan todos. Nos comunicamos con la embajada y llenamos el formulario para volver al país, pero todavía no hay disponibilidad», relata Bruno, jugador del Spor Toto de Ankara.

«Ankara es la capital política de Turquía y es una ciudad con mucho movimiento, centros comerciales, restaurantes, que apenas ahora cerraron. Es otra cultura, otra religión, hay rezos diarios que se escuchan por los parlantes… Es grande pero no está superpoblada así que hay espacio, parques, eso me gusta», aclara el ‘Pity’ en diálogo con Télam.

La Liga turca se suspendió hace tres semanas, pero no se canceló. «Teníamos que jugar los cuartos de final de la Copa Turca y la semifinal de la Copa Europea en Francia. Yo venía jugando bien y el equipo también, una lástima. No creo que se retome», explica Bruno, de 31 años.

Turquía es hasta hoy el noveno país del mundo más comprometido por la pandemia, con más de 78.500 contagios y 1.700 muertes, según estadísticas oficiales. Sólo se encuentra por debajo de Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, China e Irán.

La carrera y los Juegos Olímpicos

El punto alto de Nico Bruno con la Selección en 2019 fue consagrarse campeón panamericano en Lima y ser distinguido como el MVP. «Fue algo espectacular, una gran alegría, aunque para todo deportista lo máximo son los Juegos Olímpicos», destaca el punta receptor, que participó en Londres 2012 («un sueño hecho realidad») y Río 2016.

Mientras el equipo capitaneado por Bruno y dirigido por Horacio Dileo ganaba el oro en Lima, otro grupo con el técnico Marcelo Méndez lograba la plaza del vóley para Tokio 2020 en el Preolímpico de China.

«Creo que el gran objetivo que tenía la Selección Argentina era clasificar a Tokio y se consiguió. Y el segundo era hacer un buen Panamericano y también se logró», resume Nico.

Sobre la postergación de los Juegos Olímpicos, Bruno sostiene: «Es lógica porque la situación está por encima de cualquier campeonato deportivo, por más grande que sea. La prioridad es ver cómo se acomoda todo el mundo. No creo que nos afecte más a los argentinos que se pospongan un año, es igual para todas las selecciones».