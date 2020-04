QUE SEAN PARA PLANTAS FUERA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT

MADRYN – Con la intención de evitar la circulación de camiones por las rutas de Chubut con pescado, equipos de talleres navales y tripulaciones extra provinciales, se decidió que no ingresen al puerto de Madryn vascos fresqueros que no sean chubutenses.

En este marco, el subsecretario de Pesca del Chubut, Gabriel Aguilar, se reunió este lunes, con el Administrador Portuario de Puerto Madryn (APPM), Osvaldo Sala, y autoridades de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), con el objetivo de analizar las actividades de la próxima temporada de pesca del langostino y prohibir el ingreso a ambos muelles de buques de pesca de langostino u otras especies que no sea para alimentar plantas industriales de la provincia.

Cuarentena portuaria

Durante el encuentro, efectuado en instalaciones de la Administración Portuaria, los funcionarios y representantes de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, concluyeron que «para mantener el rigor con que se vienen desarrollando las actividades en ambos puertos, ante las medidas nacionales, provinciales y municipales para evitar los efectos del Covid-19 en nuestra ciudad y la provincia, es necesario prohibir ‘terminantemente’ el ingreso a ambos muelles de buques de pesca de langostino u otras especies que no sea para alimentar plantas industriales de la Provincia”.

La medida se adoptó para evitar la circulación (ingreso y egreso) fuera de Chubut de transporte de pescado, equipos de talleres navales, autoridades de esas empresas y tripulaciones totalmente extra provinciales.

Congeladores

Con respecto a los congeladores, los funcionarios informaron que «sólo se les permitirá el amarre en el Muelle Almirante Storni cuando descarguen pescado para ser exportado por Puerto Madryn, sin permitir descender a los tripulantes al muelle y con camiones locales y talleres navales locales, si fueran necesario».

Asimismo, detallaron que «los armadores u otros colaboradores de estos buques, si no son locales, deberán cumplir con la cuarentena exigida por el Gobierno Provincial».

Por último, se informó que «para tranquilidad de la población serán aplicadas las medidas de prevención con todo el rigor puesto hasta el presente, evitando riesgos extra provinciales».