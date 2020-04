POR EL FERIADO PROVINCIAL DEL 30 DE ABRIL Y EL ‘DÍA DEL TRABAJADOR’

Este jueves 30, en Chubut habrá un feriado provincial, motivo por el cual los bancos no atenderán al público. Además, el 1 de mayo es el Día del Trabajador, con lo cual las entidades bancarias no trabarán durante los últimos dos días hábiles de la semana. La atención se normalizará el próximo lunes 4 de mayo.

Jorge Uliarte, secretario general de la Asociación Bancaria, que tanto bancos estatales como privados permanecerán cerrados este 30 de abril y 1 de mayo. “Ni jueves ni viernes abrirán, el feriado provincial ya es un hecho, no trabaja ningún banco; tampoco el viernes que es 1 de mayo”, aclaró.

Y aclaró que “se van a hacer acreditaciones correspondientes de acuerdo a lo que está estipulado, tanto para jubilaciones de provincia como es para nación, van a estar disponibles los haberes o asignaciones a cobrar, por cajeros automáticos».

Asimismo, Uliarte agregó que «en el banco recién se podrán cobrar a partir del día lunes». Y señaló, que quienes cuentan con turno online para el día jueves, se deben presentar el lunes 4 de abril.

Es decir que todas las entidades bancarias no tendrán atención al público durante dos días, en el marco de lo que será el fin de semana extra largo, por el feriado provincial del 30 de abril, sumado al feriado por el Día del Trabajador.