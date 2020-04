DEPORTES

Con esa frase, la Nutricionista especializada en Deportes, Guadalupe Sáenz, definió como se desarrolla la nutrición de sus pacientes deportistas en esta etapa de aislamiento social y preventivo.

Sáenz, de MP129, es consultada por muchos deportistas de elite y otros recreativos, con quienes comparte una línea de trabajo en conjunto para mantenerse corporalmente en estos tiempos donde ´el picoteo´ y la incertidumbre de no saber cuándo volverá la competencia, prevalece.

A entrenar ´el músculo de la voluntad´

Diversas actividades, salvo las que significan la clasificación de “esencial”, son las que se han postergado en la Argentina y en todo el mundo en general, por esta etapa de cuarentena y aislamiento social y preventivo para la no propagación del COVID- 19.

El deporte, en sus diferentes disciplinas, tampoco cuenta con su desarrollo y los protagonistas, no solo pugnan con la incertidumbre de no saber cuándo volverán al ritmo normal de competencia, sino también con el mantenimiento de su peso y composición corporal.

El Diario, consultó a la Nutricionista madrynense, especializada en Deportes, Guadalupe Sáenz (MP129), para contar con mayores precisiones al respecto y conocer como transitan sus pacientes deportistas este momento: “se trata de manera individual, muchos deportistas sobre todo los que se les postergaron las competencias, están preocupados porque vienen con motivación, venían muy bien con las antropometrías, estaban entrenando bárbaro y de pronto hubo un parate. El gasto de energía disminuyó y hay que acomodar la nutrición con este desgaste físico menor. Hay algunos preocupados”.

“Trato de ´trabajar el músculo de la voluntad´”, indicó, basada en la frase de su psicólogo, Juan Guichandut y que adoptó a la hora de tratar con sus pacientes. “La voluntad, no significa que no me pueda dar un gusto por hacer dieta, sino tener una rutina saludable, romper esa rutina pero después volver. Voluntad no significa no darme gustos, es romper y volver. Ponga hincapié en eso, en ejercitar el músculo de la voluntad”.

Destacó Sáenz que “así como sus Preparadores Físicos, les dan rutina de entrenamientos por días, así como planifican sus entrenamientos, es clave que tengan planificación de las comidas” .

Precisamente en cuanto a las consultas con sus pacientes, aseguró que “con los deportistas más disciplinados son los que tenemos videollamadas, se vuelve a readaptar su planificación según este desgate menor”.

Entre las inquietudes que les presentan sus consultantes, la especialista indica que “generalmente tienen ganas de ´picotear´, tanto en el profesional como en el recreativo. Es la ansiedad, el miedo a subir de peso y ´el picoteo´. Por eso hablamos mucho del tema planificación de compras, tener en la heladera lo necesario, lo justo, si van a cocinar que sea lo saludable. Que tengamos una planificación, un orden”.

“Si la persona organiza sus comidas, va a improvisar menos. A menor improvisación, la incertidumbre disminuye. Un deportista recreativo, si tiene la organización de las comidas, la incertidumbre será menor y el gusto se lo dará cuando tenga ganas, no será un ´picoteo´ constante”, agregó.

Cuando se vuelva a la normalidad…

Consultada al respecto de cómo se retomará el trabajo en consultario, una vez que el aislamiento social y preventivo culmine, Guadalupe Saenz comentó que “lo primero que realizaré será la antropometría al paciente, para ver cómo está su composición corporal. Tengo varias realizadas antes, así que será comparar la actual con la anterior. Luego, será actualizar los objetivos, que competencia se viene en el caso de los que compiten o cual será la meta para el deportista recreacional. Si quieren subir la masa muscular, o subir, ir comparando sus antropometrías cada mes o cada seis semanas para ver cómo van”.

“Lo primero será conocer cuáles serán sus próximos objetivos y que las dos partes lo tengamos claro, que trabajaremos en conjunto con el/la entrenador/a. preguntar que está dispuesto a hacer el paciente, pautar nuevos objetivos y darle para adelante, trabajando la motivación y la disciplina”, aseguró.

Por último, para finalizar, Sáenz indicó que “es importante destacar que la alimentación en el deporte es el ´entrenamiento invisible´, tanto en competencia como en deportistas recreacionales que buscan modificar su salud y/o composición corporal”, culminó.

Con deportistas de primer nivel

Sáenz, tiene entre sus pacientes a destacados deportistas de Puerto Madryn, entre quienes se ubican la triatleta Ana Sandoval, el ciclista de MTB Alexis Figueroa y futbolistas del plantel de Guillermo Brown como Mauricio Vera y Leandro Lugarzo.