El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, anticipó en declaraciones radiales que «hasta septiembre, el fútbol no vuelve; hasta que no llegue mediados de la primavera, el fútbol no empezará».

En este sentido, el dirigente del «Millonario» expresó que «entiendo todo lo que se sufre, pero creo que del ridículo no se puede volver” y planteó que «no se puede hacer futurología, pero tengo la sensación de que esta Copa de la Superliga no se jugará más y la AFA debe tomar una decisión en estos días”.

D’Onofrio manifestó que si el certamen no se completara “se podría decir que no hay descensos”.