EL CONCEJAL DEFENDIÓ LA CREACIÓN DEL FONDO SOLIDARIO

MADRYN – El presidente del bloque de concejales del oficialismo, Dardo Petroli, se pronunció respecto de las críticas hacia el aporte que deberán realizar empresas pesqueras, entidades financieras y bancarias, en carácter solidario y por única vez.

En este sentido, el edil reivindicó la iniciativa al recordar que se trata de sectores que han atravesado períodos casi ininterrumpidos de bonanza económica, y que ahora pasarían a constituirse como engranajes esenciales para morigerar el efecto de la crisis económica local.

“Es un impuesto municipal que estaría violando lo dispuesto por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, la que veda, tanto a las Provincias como a los Municipios de todo el país, la posibilidad de aplicar gravámenes análogos a los nacionales distribuidos por coparticipación”, había señalado un abogado local.

Posiciones encontradas

En este sentido, Petroli planteó ante medios de prensa que la normativa que se aprobó durante la Sesión Especial “es una contribución y no un impuesto” y que, consecuentemente, “no puede haber una doble imposición”, como lo advirtió días atrás un abogado de Puerto Madryn, quien expresó que “se trata de una imposición significativa y más allá de la importancia que reviste la adopción de medidas para evitar la propagación de la pandemia del Covid-19 este impuesto se advierte objetable por diversas razones, que no pueden ser soslayadas por el legislador municipal”.

No obstante, Petroli remarcó que “cae por tierra ese argumento” y que “quienes quieran hacer una presentación legal deberán hacer un análisis más profundo, porque uno ve que tendría poco asidero cualquier planteo judicial que se quiera hacer en este sentido”.

“Los que más tienen deben aportar”

Por otra parte, el concejal analizó que “el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo” y que “cuando en determinadas situaciones se imponen contribuciones, como el fondo de emergencia, se generan este tipo de circunstancias”.

Asimismo, reflexionó que “uno ve la situación por la que atraviesa Puerto Madryn y necesitamos el aporte de todos; hoy, los que más tienen van a tener que aportar un poco más para que aquellos que menos tienen, puedan salir adelante”.