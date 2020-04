DEBIDO A LA FALTA DE ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

MADRYN – Los socios que integran la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), trasladaron a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) el reclamo de más de medio centenar de comerciantes locales, en un petitorio solicitando medidas que morigeren las diversas erogaciones que debe afrontar un sector comercial que hoy, en términos generales, atraviesa una crisis inédita producto de la pandemia de Covid-19.

Las medidas de prevención, si bien hasta el momento han mostrado los resultados esperados, también han generado un pasivo importante para la mayoría de los pequeños y medianos comerciantes, e incluso las grandes empresas, donde Puerto Madryn no se ha constituido como una excepción.

Falta de pago, financiación e intereses

Por tal motivo, los titulares de ambas cámaras rubricaron los documentos elevados a sus pares de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán y Jorge Luis Di Fiore (CACS), argumentando que, en el contexto mundial actual y frente a las necesarias medidas que se han tomado y cuya consecuencia irremediablemente provoca la paralización del sector comercial e industrial, una de las cuestiones a tener en cuenta es el costo de los alquileres de los locales comerciales; si bien estos fueron congelados por un determinado plazo de tiempo, ello no implicó rebajas.

Contrariamente a esto último, la financiación de los alquileres que actualmente no pueden pagarse se verá reflejada en los lógicos intereses que se apliquen a su financiación. Esto representaría, en muchos casos, una obligación de imposible cumplimiento; más aún, considerando que en Puerto Madryn, según un relevamiento realizado a fines de 2019 por el área de Producción municipal, un 80 por ciento de los comerciantes no es propietario de su local.

Desde abril hasta agosto

En tal sentido “solicitamos el análisis de esta situación y realice las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional para lograr una herramienta legal que permita la rebaja del 50 por ciento en los valores vigentes de los alquileres comerciales, aplicables al menos para los meses de abril hasta agosto incluido”, señala el documento remitido a la CAME, sumando a ello que “si bien sabemos que los contratos de alquiler son un instrumento privado que en lo esencial se rigen por una Ley y cuyas condiciones las estipulan las partes, entendemos que será vital encontrar una medida de carácter solidaria que pueda ser instrumentada y permita disminuir la mortandad de las pymes”.

Despidos en el horizonte

Por otra parte, expresaron desde ambas cámaras que “hacemos propio este pedido dado el impacto tan grave que está generando la pandemia y las medidas de aislamiento, especialmente sobre los comercios no autorizados para realizar sus actividades con normalidad, y morigerar los despidos que se avecinan de continuar esta situación”.

“Si perdemos, perdamos todos”

Anteriormente al documento enviado a la CAME por parte de la CAMAD, más de medio centenar de comerciantes de Puerto Madryn hicieron escuchar sus voces ante la difícil situación que atraviesan: “Debemos ser solidarios. No se concibe que a los locadores no les haga mella la pandemia. Estamos todos en el mismo barco. Si perdemos, perdamos todos solidariamente”, expresaron, solicitando que la rebaja de los alquileres pueda ser una medida contemplada, incluso, desde el Ejecutivo Nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).