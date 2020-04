EL INTENDENTE SE QUEJÓ ANTE EL GOBERNADOR Y LA MINISTRO LE RESPONDIÓ POR REDES

La ministro de Familia, Cecilia Torres Otarola, le contestó al intendente de Esquel, Sergio Ongarato, y alimentó la polémica entre el jefe comunal cordillerano y la funcionaria en torno al destino y manejo de la ayuda social.

Textualmente, la ministro escribió en su red que: “Imperdonable todo lo que se está diciendo de mi gestión. Escuché y escuché, hasta ver a donde se quería llegar con esto. Hoy, voy a contestar a algunos. Digamos que, a los más recientes. Y, así, será con todos los que calumnien porque, es más fácil hacerlo, que salir a trabajar. Yo lo hago. Todos los días, desde temprano hasta altas horas. No me quejo, es mi deber, pero se están pasando de la raya, simplemente, porque mienten.

En respuesta a las declaraciones de la Sra Fabiana Vázquez, Secretaria de Desarrollo Social de la ciudad de Esquel: Con fecha 20 de marzo, el Intendente de Esquel Sergio Ongarato, remitió a este Ministerio la correspondiente nota para redireccionar los fondos del programa de kits escolares que, ya disponía en las arcas municipales, para que con los mismos pudiese adquirir insumos de higiene y alimentos”, dijo la funcionaria.

Mencionó que “desde este Ministerio, se articularon los medios, necesarios y legales, para cambiar el destino de dichos fondos adecuándose a la emergencia sanitaria. Durante el fin de semana de Pascuas, se acompañó a instituciones descentralizadas que incluyen comedores barriales, merenderos y, centros de contención social de la ciudad cordillerana. Lo mismo, se hizo en toda la provincia con un único fin, el de llegar a aquellos que más lo necesitan a través de unidades alimentarias para la elaboración de sustento nutritivo teniendo en cuenta la mayor demanda por la emergencia sanitaria”, continuó su relato.

En otro tramo dice que desde el Ministerio de Desarrollo Social, “nos comunicamos directamente con la Sra.Vázquez, para coordinar la entrega alimentos la semana próxima, teniendo de parte de dicha secretaria, toda su aprobación. Además, quedando en contacto para avisarle el día exacto en que se haría la entrega. Todo este trabajo. Todo este entendimiento, la Sra. Vásquez lo borra, lo pisotea, lo ensucia sin más mediante unas declaraciones en donde deja a este ministerio como inoperante, diciendo no haber sido asistida”, agregó.

“Los voy a desenmascarar”

Torres Otarola lanzó luego una severa advertencia pública: “Esto es un principio Señores, a aquellos que mientan sobre este Ministerio sin documentación que lo respalde, voy a desenmascararlos porque, no hay derecho. Deben saber que cuando toman un micrófono entre sus manos, por lo menos, en estas épocas donde el ciudadano que no entiende de estas erosiones políticas y la está pasando mal, merece escuchar la verdad. No pueden sostener su trabajo ensuciando a una gestión, simplemente, porque con esto también están ensuciando a un grupo de trabajo que pone todo para que este ministerio, llegue a la gente con alimentos nutritivos y una gestión limpia”, agregó.

Reclamos de Ongarato

Cabe recordar que el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, envió al gobernador Mariano Arcioni una nota para que le envíen los alimentos que le prometió la ministro de Familia, Cecilia Torres Otarola y que nunca llegaron a Esquel, “es hora que los envíen”, se quejó el jefe comunal cordillerano.

Por otro lado, le solicitó además que se hagan los controles en los caminos secundarios de Esquel y Trevelin y quedar liberados para circular y trabajar con más normalidad”.