EL GREMIO APEL RATIFICÓ LA MEDIDA DE FUERZA Y RECLAMA UN CRONOGRAMA AL EJECUTIVO

Hace 45 días se realizó en Chubut la última sesión en la Legislatura, y estaba previsto que hoy se retomen las actividades en la Unicameral provincial. No obstante, ante los incumplimientos del Poder Ejecutivo, desde la asociación sindical que nuclea a los trabajadores del Poder Legislativo afirmaron que no aportarán el personal necesario para garantizar las guardias mínimas, por lo que la sesión quedó suspendida.

Los empleados legislativos argumentan que no solo se les adeudan los salarios, sino que tampoco hay respuestas y aclaraciones por parte del Poder Ejecutivo, ya que desde la administración de Mariano Arcioni no se dan detalles de cuándo y cómo se pagarán los sueldos de los trabajadores de la Administración Pública.

Al respecto, Ángel Sierra, secretario general de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL), dijo que “se mantiene la incertidumbre de la gente de no saber cuándo van a percibir sus haberes, no se sabe a ciencia cierta cuándo lo van a hacer, y tampoco hay precisiones sobre un eventual cronograma de pagos. La realidad es esta. El Ejecutivo está en falta con los salarios, y el gremio mantendrá la retención de servicios en la Legislatura”.

Nueve DNU

Luego de intensas negociaciones, quedó suspendida la sesión programada para tratar, entre otras cosas, los nueve DNU que firmó el gobernador Mariano Arcioni.

El lunes por la mañana, trabajadores de la Legislatura probaban micrófonos y reacondicionaban el recinto porque estaba todo programado para la sesión de este martes.

Ángel Sierra, el Secretario General de APEL mantuvo contacto con diputados y el Presidente de la Casa de las Leyes para contar, al menos, con un cronograma de pago. Desde el Poder Ejecutivo no hubo ninguna respuesta sobre el pago a los trabajadores por lo que se decidió suspender la sesión hasta nuevo aviso.

Reuniones de bloque

En tanto, hubo varias reuniones en la Cámara de Diputados, por un lado, el presidente del bloque de Chubut al Frente, Juan Pais, mantuvo contacto con sus pares Mariela Williams y Rossana Artero, quienes concurrieron a la Cámara para organizar el trabajo y la postura ante los DNU.

Asimismo, se reunió el bloque del PJ-Frente Patriótico encabezado por la presidente Adriana Casanova, Carlos Eliceche, María Belen Baskovc, Tatiana Goic, Rafael Williams y Mónica Saso. Luego hicieron lo propio, los diputados del bloque Juntos por el Cambio, Andrea Aguilera y Sebastián López.

Pulgar abajo

Debatieron sobre los nueve DNU que presentó el Ejecutivo y habría consenso para no aprobar los ‘superpoderes’ a la ministro de Familia, Cecilia Torres Otarola, para que pueda realizar compras discrecionales desde su cartera.

Tampoco estaban los votos para que se considere como “servicio esencial” al sector de Servicios Públicos, y tengan la prioridad de cobrar salarios en el mismo momento que los empleados de Salud.

Por otro lado, desde el bloque Juntos por el Cambio anticiparon que no acompañarán la modificación de la ley de retiros voluntarios, por medio de un DNU, aunque tendría el acompañamiento de gran parte del bloque del PJ.

Consensuados

Asimismo, entre las diferentes bancadas que componen la Legislatura había consenso para la aprobación, y ratificación parlamentaria, del DNU que otorga facultades el Ministerio de Salud para realizar compras en el marco de la emergencia sanitaria. Trascendió que también los restantes DNU hubiesen sido aprobados por la Cámara.