RECLUSOS DEL IPP Y DE COMODORO RIVADAVIA SE SUMARON A LOS RECLAMOS

12:03 am

En las últimas horas se conocieron noticias vinculadas a los centros de detención de Chubut, donde las personas privadas de su libertad están impulsando distintos tipos de medidas para reclamar por la situación actual que están atravesando. Luego del motín en la cárcel de Devoto hubo distintas acciones en las prisiones provinciales.

Primero se conocieron huelgas de hambre en la Alcaidía de Trelew y en la Unidad 6 de Rawson. No obstante, este martes amenazaron con sumarse a este tipo de medidas los reclusos que están en el centro de transitorios de Comodoro Rivadavia y también los que están en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), entre las localidades de Puerto Madryn y Trelew.

Puntualmente, las personas privadas de su libertad en dichos lugares presentaron distintos habeas corpus manifestando la situación particular que están atravesando y adelantaron que si no reciben respuestas favorables iniciarán huelgas de hambre. Lo que piden es moderar las prisiones preventivas o también poder acceder a las prisiones domiciliarias, al menos hasta que finalicen las medidas de aislamiento obligatorio.

Otra de las solicitudes específicas esgrimidas por las personas privadas de su libertad es que los guardia-cárceles trabajen con los materiales de higiene y los recursos correspondientes, como son el uso de barbijos y guantes y también que se realicen tareas de desinfección en los centros de detención.