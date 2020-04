EL MUNICIPIO PROPICIÓ LA FERIA PASEO TRELEW PRIMERO VIRTUAL

La Municipalidad de Trelew a través del área de Desarrollo Productivo y Economía Social puso en marcha el Mercado Virtual de la tradicional Feria Paseo Trelew Primero en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de brindar una alternativa tanto a los feriantes que ofrecen sus productos en el paseo de compras, como así también dar la facilidad a los vecinos desde sus casas realizar compras.

Natalia Candia Fossa, emprendedora que trabaja en la producción de miel, con alternativas innovadoras agregando valor al producto a partir de la elaboración de miel saborizada, caramelos y chupetines y que es representante de la Asociación de Apicultores de Dolavon y 28 de Julio, contó su experiencia con la implementación de la herramienta virtual y remarcó que «con esta medida del aislamiento social, preventivo pensé que me iba a estancar en las ventas pero me va bastante bien, la gente responde bien». Además, «utilizo el servicio de delivery que está a disposición para el traslado de la mercadería, que me ayuda porque es un aporte más para los que no podemos llevar a domicilio».

En referencia a la comercialización de los productos señaló que «si bien siempre el punto de venta fuerte fue la Feria Paseo Trelew Primero, ahora con el tema de la cuarentena tengo más pedidos por este sistema virtual que trata de igualarlo».

Artesanos

Por su parte, Facundo De Cenarriaga, artesano que trabaja en modelado porcelana fría señaló que «desde que se interrumpió la feria por la medida de aislamiento, este sistema, fue una bendición porque permitió que continuáramos llegando a los clientes de manera virtual, y es una buena idea». En cuanto a la venta de productos indicó que «la gente compra en función de las necesidades que tiene y el emprendimiento al ser de artesanías es un producto que está casi a lo último de la lista de prioridades, sin embargo, la gente sigue consultando».

Asimismo, Claudia Velázquez, presidenta de la Asociación de Artesanos de la Plaza y artesana que se dedica a la elaboración de juguetes artesanales, muñequería y también al rubro de chocolatería remarcó que «esta plataforma virtual es una buena ventana comercial que abre la posibilidad de acceder a nuevos clientes no solo de la ciudad sino de la región permitiendo que cada vez más gente conozca nuestros productos», y explicó que «la artesanía no es un producto de primera necesidad si no que es secundario y en esta situación la gente cuida el dinero y lo destina a alimentos, pero vamos tranquilos, porque esto se proyecta a futuro con nuevas posibilidades de ventas».