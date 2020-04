ANALIZAN LA VUELTA A LA ACTIVIDAD

Durante el mediodía de este viernes, sindicatos y empresarios del rubro textil y lanero, fueron convocados por la Municipalidad de Trelew, en un encuentro que fue encabezado por el intendente de la ciudad, Adrián Maderna, para diagramar un protocolo de acción que permita a las empresas volver a producir en breve.

Por intermedio de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, la Coordinación de Salud, y la Coordinación de Control y Prevención Ciudadana, la Municipalidad de Trelew activará un protocolo de actuación individual para una docena de empresas textiles y laneras del Parque Industrial, para que en breve puedan volver a encender sus máquinas.

“La idea es comenzar a charlar con ellos sobre un protocolo, teniendo en cuenta que algunas medidas se pueden comenzar a flexibilizar y a partir de la semana que viene se puede volver a comenzar con el trabajo. Nos juntamos porque todas tienen problemáticas distintas. Hay algunos que dependen de que los insumos puedan venir de otras provincias, otros dependen de que las exportaciones se empiecen a abrir, hay otras que tienen turnos continuos, por lo cual cuando ponen en marcha las máquinas nos las pueden parar, y otros que tienen turnos discontinuos”, detalló el titular de la Agencia de Desarrollo Productivo del municipio.

De este modo, según aseguró el funcionario, desde mañana mismo se comenzará a realizar una visita empresa por empresa, conjuntamente con los responsables de las otras áreas municipales para diagramar un protocolo individual por cada una de las empresas, que permita priorizar el tema sanitario, procurando el adecuado distanciamiento social entre los trabajadores, y se tomen los recaudos necesarios en los espacios compartidos.

“No se trata del falso dilema de salud o trabajo. Hay que volver al trabajo pero las garantías deben ser absolutas resguardando todas las cuestiones de salud. No se puede volver a trabajar descuidando la salud. Por fortuna el virus no ha llegado a nuestra provincia y debemos tomar todos los recaudos necesarios para que eso no suceda”, continuó Schvemmer.

Análisis de estrategias

En este sentido, el titular de la Agencia productiva municipal, explicó: “Deben evaluarse los transportes de los trabajadores para que lleguen al lugar, los horarios, y toda una logística que debemos articular con cada una de las empresas para comenzar a trabajar uno por uno”.

En el encuentro, que se desarrolló en el Salón Histórico de la Municipalidad de Trelew, estuvo presente también el Dr. Cristian Ayala, responsable de la Secretaría de Trabajo. “Su presencia estuvo vinculada con su colaboración con la gestión de los REPRO (Programa de Recuperación Productiva) que empieza a estar vigente. Si bien los trámites deben realizarse ante el Ministerio de Nación, se pueden gestionar desde la Secretaría provincial para que avance rápidamente”, explicó Schvemmer.

Por último, y en el mismo sentido, el funcionario se mostró complacido porque el gobierno nacional, mediante un decreto, también incluyó en esta medida a las cooperativas de trabajo. “Es una buena noticia que las cooperativas de trabajo hayan sido incluidas en el programa de Recuperación Productiva, por lo que eso traerá un alivio a nuestras tres empresas textiles”.