EL GOBIERNO TAMBIÉN PRIORIZARÍA AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

A mediados del mes de marzo el Gobierno de Chubut decretó la emergencia sanitaria por el plazo de 180 días, lo cual contemplaba, entre otros lineamientos, la unificación en el pago de los salarios de los servicios de Salud a partir de los haberes correspondientes al mes de marzo.

No obstante, este miércoles se anunció la cancelación de las jubilaciones de dicho período al primer rango y se confirmó también que esta semana se iba a informar sobre el pago a los empleados públicos activos del primer rango. Sin embargo, nada se dijo de los sueldos para los trabajadores del sector sanitario. Cabe recordar además que desde el Gobierno se deslizó que el personal de la Subsecretaría de Servicios Públicos también estaría en la lista de prioridades a partir de este mes.

Si bien es cierto que no se confirmó que se priorizaría a los empleados sanitarios por sobre los demás agentes, la preocupación en el sector pasa por no cobrar con los rangos más elevados. Según fuentes de ATE consultadas por El Diario, “todos esperamos cobrar dentro de los primeros días y no terminar cobrando con el rango 3 o 4. Porque si no todos los compañeros y compañeras de salud que son rango 1 terminan totalmente perjudicados”.

Prioridad para los policías

Otra de las cuestiones que despertó malestar dentro de los trabajadores de la Salud fue el conocimiento de que los efectivos policiales de todos los rangos ya habrían percibido sus correspondientes salarios del mes de marzo. Si bien desde el área sanitaria destacan que los trabajadores de la fuerza de seguridad también son esenciales, cuestionaron la prioridad que les dio el Poder Ejecutivo por sobre los empleados de la Salud.

“Salud es un servicio esencial y la Policía evidentemente también. Ahí hay una cuestión de miradas y privilegios. Evidentemente, los trabajadores de la Salud no son los más necesitados”, cuestionaron.

Estatales le reclaman a Arcioni

Por su parte, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se le exigió al gobernador Mariano Arcioni que pague la totalidad de los rangos correspondientes al mes de marzo para los empleados de la Salud. “Llevamos 22 días del me de abril y aún no tenemos fecha de pago de haberes. Seguimos reclamando el pago en tiempo y forma de los haberes de la totalidad de los trabajadores de la Provincia, finalización del pago escalonado y cumplimiento de acuerdos firmados y homologados en paritarias”, indicaron desde la asociación sindical.

Por último, desde ATE reclamaron que se “garanticen los elementos de seguridad para los trabajadores de servicios esenciales ante esta pandemia que estamos atravesando a nivel mundial, y que nuestra Provincia no está exceptuada”.