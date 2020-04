LOS TRABAJADORES ESTATALES DEL CUARTO RANGO AÚN NO SABEN CUÁNDO COBRARÁN

Las administraciones provinciales, o la mayoría de ellas, presentan problemas para hacer frente al pago de los sueldos de los trabajadores de la Administración Pública, como consecuencia de la caída en las recaudaciones por las medidas que se están implementando para intentar frenar la propagación del coronavirus. Asimismo, esto no es algo novedoso en Chubut, ya que la administración de Mariano Arcioni tiene inconvenientes para hacer frente a los haberes de los empleados públicos con anterioridad a la aparición del Covid-19.

En este marco, desde el Gobierno Nacional se optó por enviar fondos extraordinarios a los Poderes Ejecutivos provinciales, con el objetivo de que la crisis no afecte tan fuertemente a los distritos argentinos. No obstante, estas ayudas, que se hacen a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no alcanzarían para cubrir todos los gastos.

Debido a esto, algunos gobernadores ya han manifestado su preocupación por la realidad que viven localmente y en algunos casos afirmaron que no cuentan con los fondos necesarios para hacer frente a los sueldos de abril, que se pagan en los primeros días de mayo.

Esto suma aún más preocupación para los trabajadores de la Administración Pública de Chubut, ya que si las gobernaciones van a mostrar problemas para hacer frente a los salarios de mayo la realidad se vuelve cada vez más preocupante. Esto es porque hay algunos empleados que aún no cobraron sus salarios de febrero, que son aquellos que están ubicados en el cuarto rango. En tanto que sobre los salarios de marzo aún no hay confirmaciones por parte de la administración de Arcioni ni tampoco fechas estimadas para que se hagan los depósitos.