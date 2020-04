Si bien desde que comenzaron a tomarse medidas en todo el país para intentar frenar la propagación del coronavirus se ratificó que la prioridad iba a ser la cuestión sanitaria, actualmente las iniciativas también están vinculadas a cuestiones económicas. Esto surge a raíz de que muchos sectores están siendo duramente golpeados por la restricción de distintas actividades.

Un ejemplo de esto son los psicólogos privados, que recién la semana pasada pudieron volver a atender en sus respectivos consultorios, mientras que antes de esta autorización estuvieron parados y sin poder desarrollar sus tareas habituales.

En este contexto, profesionales consultados por El Diario plantearon ciertos reparos ante la modalidad virtual de las consultas. También se cuestionaron algunos posicionamientos de las autoridades, remarcando que no se les precisó con exactitud qué es lo que tenían que hacer ni cómo.

En contrapartida, otros profesionales sí optaron por la modalidad virtual para la atención, y también aceptaron llamadas telefónicas. Asimismo, incluso en estos casos, la cantidad de pacientes “se redujo muchísimo”, según explicaron fuentes consultadas por este medio. Puntualmente, la cantidad de atenciones se redujo a más de la mitad en la mayoría de los casos.

Ante la posibilidad de volver a atender presencialmente también se plantearon cuestionamientos, argumentando que las condiciones de los consultorios de los psicólogos no son las mismas que los consultorios médicos. Además, la mayoría de las sesiones duran entre 45 minutos y una hora en un espacio de dimensiones chicas donde muchas veces no hay dos metros de distancia entre el profesional y los pacientes.