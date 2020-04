ADEMAS RECIBIRÁ DE GENNEIA LA DONACIÓN DE KITS PARA MUESTREOS DE COVID-19

El Ministro de Salud, Fabián Puratich, se reunirá este miércoles con los integrantes del comité de emergencia del hospital de Puerto Madryn para intercambiar datos, diagramar el trabajo que se viene haciendo y cómo se puede implementar medidas ante posibles casos de coronavirus.

Además, se reunirá con el intendente Gustavo Sastre para que le brinde un panorama sanitario de la ciudad y el trabajo que está llevando a cabo en conjunto con el municipio. El Ministro destacó los controles que se hicieron en los ingresos a la ciudad y cómo el Intendente trabajó en la prevención.

El titular de la cartera sanitaria también mantendrá un encuentro con representantes de la empresa Genneia que han donado diez mil kits chinos para el muestreo, y se gestionan los trámites aduaneros para que puedan llegar a Chubut.

“Los diez mil kits son test rápidos que determinan anticuerpos, actualmente, lo que hacemos es una detección antígena; o sea que detecta la enfermedad activa, en cambio este nuevo test nos sirve para el caso de los viajeros que, antes de darle el alta, se lo hacemos para comprobar si son pacientes asintomáticos o se sanaron completamente”, explicó.

Dijo que hasta ahora se han realizado 70 muestras de un total igual de casos sospechosos y explicó que “no son muchos ni pocos, porque al no tener circulación viral en la provincia no es necesario hacer muchos test, sólo tenemos que testear aquellos que tienen nexo epidemiológico o alguna infección respiratoria aguda”, precisó la metodología sanitaria aplicada en esta instancia.

Puratich indicó que cuando cambie la circulación virósica y se registre circulación viral, el testeo deberá ser más amplio, “por el momento no es necesario más de los que se hicieron”, argumentó.

Agregó que todas las medidas van acompañadas por una discusión epidemiológica, “las decisiones se van tomando de acuerdo a la situación en la que se encuentra la provincia” e insistió que el testeo cambiará cuando haya circulación viral.

Sobre las dos personas que tiene el virus en Comodoro Rivadavia, el ministro explicó que se encuentran en su domicilio, recuperándose y esperando que se les negativice el test para que tengan el alta, “solo hay que esperar”.

Barbijos “no es obligatorio”

Sobre el uso obligatorio del barbijo en las localidades de Dolavon, Sarmiento y El Hoyo y en determinadas actividades para la ciudad de Rawson, según lo dispuso cada intendente dijo que no corresponde transmitirle otra responsabilidad más a la sociedad por la que puede ser juzgado, “no está el contexto epidemiológico, si el grupo de epidemiólogos me lo solicita, lo exigiría, pero por el momento no es necesario el tapa boca porque hoy tenemos dos casos en Comodoro Rivadavia, los viajeros están en aislamiento y si en algún momento aparece casos por fuera del nexo epidemiológico lo reconsideremos, pero no es necesario el uso del barbijo”.

Planificación en hospitales y sanatorios

Sobre cómo se planificó la atención de los pacientes, explicó que el hospital público se hará cargo de pacientes con Covid-19 y las clínicas privadas con internación polivalente, “es una planificación inicial y dependerá la evolución de la pandemia en Chubut”.

Por ahora sólo se ha cambiado el ingreso en los hospitales y evitar la ocupación de camas en terapia intensiva, lo que nos permitirá estar mejor preparado cuando aparezcan nuevos casos.

Respiradores

Puratich espera en los próximos días aumente la cantidad de respiradores, “hoy Chubut cuenta con 134 más 8 que envió el Gobierno Nacional y algunos pocos que adquirió la provincia ya que no hay más en stock. La comisión de ayuda al hospital de Puerto Madryn entregó más respiradores y hemos aumentado un 10%, pero mi objetivo es contar con un 50% más por eso soy intenso y espero que este período se prolongue para que nos permita estar mejor preparados con el equipamiento”.