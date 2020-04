MISTERIOS DEL UNIVERSO

Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio pasa de todo, dentro y fuera de la casa, pero especialmente, tenemos tiempo para sacar las más extrañas conclusiones de cualquier cosa, desde las recetas de budín de pan de la abuela a las políticas estatales de Abu Dabi; y como si los efectos de la pandemia del coronavirus no asustaran ya suficiente, apareció un sonido extraño en el cielo.

De ahí a que aparecieran las teorías más arriesgadas en las redes sociales, fue sólo un paso, de la puerta a la computadora.

Para algunos era una suerte de zumbido que bajaba; otros, desempolvaron la Biblia para buscar los versículos que mencionan sonidos de trompetas anunciando la llegada del fin del mundo, y, obviamente, no faltaron las menciones a los ovnis.

Pero lo cierto es que estos estruendos, de acuerdo a las afirmaciones de los expertos, al parecer resultan algo más frecuentes de lo que uno pensaba.

Los expertos de la NASA explicaron que se trata de un «cielomoto»: una especie de terremoto en el cielo. Y avanzan con un poco más de precisión: mientras que en la tierra los movimientos sísmicos ocurren a causa del choque de placas, en el cielo se produce por el choque de masas de aire calientes y frías

A su vez, el científico David Hill, del servicio meteorológico de Estados Unidos, reveló que los “cielomotos” pueden generarse en cualquier parte del mundo, por «olas que golpean los acantilados hasta la caída de un meteorito”.

Según ampliaron los especialistas, el fenómeno es habitual pero por la vorágine que se da en las grandes ciudades no se llega a apreciar. ¿Qué sucedió ahora? Como la cuarentena por el coronavirus genera muchísima menos contaminación sonora, ahora sí se pudo reconocer al punto de intranquilizar.

Durante las silenciosas madrugadas de estos primeros días de abril, muchas personas de distintas partes de Argentina, desde Buenos Aires o Chubut, fueron testigos de estos sucesos, que generaron desconcierto y en varios casos miedo. De todas formas, aclaran que los cielomotos se pueden formar en cualquier parte del mundo, aunque en los últimos años surgieron más casos en Estados Unidos, América del Sur y Australia.

Un vocero de la NASA le dijo al medio británico Daily Mail que la Tierra tiene “emisiones de radio naturales”. Y que “suenan como música de fondo de una película de ciencia ficción extravagante, pero esto no es ciencia ficción”.