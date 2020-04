UN AUTO CHOCÓ CONTRA UN MONTÍCULO QUE BLOQUEA LA RUTA 7 LLEGANDO A LA CAPITAL

Con el fin de reforzar los controles vehiculares de carga y pasajeros, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad, y la Municipalidad de Rawson, definieron el corte total e inmediato de las rutas provinciales Nº 1 y 7, estableciendo la Ruta Nº 25 como único acceso vigente a la ciudad Capital y a las playas Unión y Magagna. Inicialmente, habían anunciado que se cortarían las Rutas 1 y 25, pero después dieron marcha atrás, ya que se trata de una vía nacional y la provincia no tiene jurisdicción para bloquearla.

De esta manera, la ruta Nº 7 fue cortada en el ejido que une las ciudades de Trelew y Rawson, mientras que la Ruta Nº 1 será cortada tanto en el sector sur como en el norte.

Maderna limita los ingresos

Por su parte, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, dispuso limitar accesos a la ciudad de Trelew e incrementar las barreras de control para todo tipo de vehículos. La medida comienza a regir este jueves por la mañana y se pone en marcha a través de una serie de cierres y retenes de control ubicados en distintos accesos a la ciudad, informó el municipio.

Los cierres totales de caminos se darán en los accesos de la Ruta Provincial 1; sobre Oris de Roa a la altura de Ruta 3; en la rotonda de Eva Perón Norte; y en la Ruta 8, está última con corte parcial ya que habrá un ingreso habilitado con control.

De igual modo habrá nuevos retenes de control permanente en la Bajada de Perdomo; sobre la Avenida de los Trabajadores a la altura de la ruta 25; en la rotonda de acceso norte, a la altura de Ruta 3.

Estos cortes y nuevos controles se suman a los ya existentes en los tres accesos principales a la cuidad y que están comandados por Gendarmería Nacional, en acceso Norte y Sur de la ruta nacional N°3, y en el acceso Oeste de la ruta nacional N°25

En los controles estarán presentes agentes municipales de Tránsito, Transporte, Guardia Urbana y Defensa Civil. La franja horaria en la que está prohibido ingresar y circular por la ciudad para transportistas continúa siendo de 19:30 a 5 de la mañana.

En relación a la medida, Maderna señaló que debido a las características geográficas con las que Trelew cuenta, y lo vinculado que está el trazado social a otras ciudades del norte y sur patagónico, es que resulta imposible pensar en cerrojos absolutos, pero sí es oportuno y pertinente incrementar los controles y limitar determinados accesos con el fin de atenuar el flujo vehicular y de personas.

Los controles de circulación interna y de ingreso al centro de la ciudad seguirán desarrollándose tanto para vehículos como para transeúntes y se le recomienda a la población únicamente salir de sus hogares si deben realizar un trámite presencial o comprar alimentos, siempre teniendo en cuenta las normativas provinciales de circulación vigentes.

Con esta decisión el estado municipal busca reforzar las políticas de prevención en salud y extremar las medidas de cuidado hacia los vecinos y vecinas de Trelew, en un tiempo necesario, donde se acaba de confirmar recientemente el primer caso de Covid-19 en la provincia del Chubut.

Bloqueo sin señalización

A horas del corte, se produjo un violento siniestro en la Ruta 7. Ocurrió con un policía que iba a prestar servicio, se encandiló con el sol y no vio el montículo de tierra colocado por el Municipio de Rawson, pero que no tenía señalización hasta ese momento.

El siniestro se produjo este miércoles cerca de las 17.30 en la ruta provincial nº 7, en un montículo de tierra colocado por la municipalidad capitalina con el fin de bloquear el acceso a la ciudad.

En el lugar, un Volkswagen Voyage no vio la “barricada”, le la llevó por delante y terminó volcando. El automóvil terminó del otro lado con importantes daños y su conductor fue hospitalizado con heridas que en primera instancia eran de carácter leve.

El hombre es un efectivo policial que se trasladaba a Trelew para prestar servicio. De acuerdo a los datos que pudo aportar, el lugar no estaba señalizado y el sol lo encandiló, por lo que no pudo ver el obstáculo.