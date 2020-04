DEPOSITARON LAS JUBILACIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO RANGO

El Gobierno de Chubut confirmó que se depositaron los haberes para todos los jubilados del cuarto rango correspondientes al mes de febrero. Esto quiere decir que los trabajadores pasivos que cobran más de 150.000 pesos, ya tendrán disponibles este sábado el dinero en sus cuentas bancarias.

Puntualmente, se trata de una transferencia de 207 millones de pesos, lo que alcanzaría a más de 1.000 jubilados provinciales.

Esta información fue ratificada en la víspera por el propio Oscar Antonena, ministro de Economía y Crédito Público de Chubut, quien también reconoció que “estamos en atraso”. “A medida que recibimos los recursos afrontamos los pagos”, esgrimió el funcionario provincial.

Incertidumbre para los activos

Si se tiene en cuenta que el 17 de abril se depositaron las jubilaciones del cuarto rango, los trabajadores activos que cobran más de 150.000 pesos aún no saben cuándo cobrarán sus salarios de febrero, algo que no sucederá hasta antes del martes próximo, ya que en el mejor de los casos se depositaría la plata el lunes para que esté disponible el martes.

Asimismo, no hay datos ciertos que hagan pensar eso. De hecho, Antonena dijo que el lunes de la semana que viene recién se va a anunciar cómo continuarán con el pago de salarios, tanto febrero para los empleados activos del cuarto rango, como marzo para todos los trabajadores de la Administración Pública.