ARCIONI VIAJÓ PARA ENTRAR EN LA FOTO NACIONAL Y LO DEVUELVEN EN CUARENTENA Y CON UNA PALMADA EN LA ESPALDA. ECOS DE LOS RUIDOS POR LAS ASIMETRÍAS CON LOS ATN Y EL POCO MARGEN DE MANIOBRA DE ALGUNOS MUNICIPIOS. LEGISLADORES NO PUEDEN SESIONAR TAMPOCO VIRTUALMENTE HASTA QUE EL PERSONAL NO COBRE, Y SE ACUMULAN LOS DNU CON FECHAS DE VENCIMIENTO

Por Juana de Arco*

´Lo que no te mata, te fortalece´, decía Nietzsche que algo sabía de tragedias y actitudes morales. Por lo cual a no perder el ánimo de cuarentena, ni perder de vista la política, que es el arte de las posibles calamidades futuras.

Con la reaparición pública de la vicepresidenta y entrando en la foto que se mandaría a Nueva York para mostrar el cierre de filas tras la propuesta Argentina de reestructuración de deuda, Mariano Arcioni se sumó al apoyo de todos los gobernadores que asistieron, presencial o virtualmente y con eso cerró la semana.

La imagen de Alberto Fernández con Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta a cada lado, ocupando el centro de una escena que completaban Martín Guzmán y Sergio Massa y, en los laterales, Máximo Kirchner y los gobernadores buscó y logró mostrar una instantánea de ´apoyo sin fisuras´. Incluida de la presunta cohesión interna oficialista, (aunque hay mucha tela para cortar ahí), pero también fue una forma efectiva de reafirmar la centralidad absoluta del Presidente.

¿Convidados de piedra?

El tema es que pese a la sumatoria de los gobernadores, se supo que los que llegaron a Olivos, algunos con barbijos y otros no para no perder la beldad, como nuestro chubutense, no tenían ni la más pálida idea del contenido de los mensajes que se darían. Eso sí, estaban ahí poniendo la cara y el cuerpo. Hubo comentarios off de récord de varios mandatarios sobre el déficit de contenido que hubo en la puesta en escena. Incluso el amigo cercano de Arcioni, que se sienta en la mesa chica, mostró que de muchas cosas se estaba anoticiando in situ. La imagen de Massa tomando notas pareció confirmar que los opositores no eran los únicos que carecían de información previa.

Sin embargo, en este momento no hay gobernador que pueda ´sacar el pie del plato´, aunque como dice el tabloide mitrista más famoso, “El federalismo es una entelequia con provincias sin plata”.

¿Por qué el Gobierno y los mandatarios no diseñaron una conferencia de prensa posterior a los anuncios para que los Gobernadores expresaran su respaldo? “Simplemente porque esa fue la indicación que dio el Presidente”, reconoció un mandatario que también volvió a su terruño con las manos vacías.

Perdiendo el invicto

El viaje de Arcioni respondió a que el Presidente pidió “asistencia presencial”, según afirmó el mismo. Un momento poco oportuno para ir a hacer presencia, justo un día después que la intranquilidad comenzara a agitarse en Chubut tras conocerse el primer caso positivo de coronavirus, y donde las dudas sobre los protocolos y el desplazamiento previo del enfermo, alertó a toda la localidad de Sarmiento y puso en cuarentena al propio gabinete municipal que finalmente habría dado negativo. Como sea, Arcioni fue y dijo presente! Asegurando que viajaba pero “obviamente cumpliendo con todos los protocolos correspondientes y en vigencia”, insistió. No quedó claro porque no se conoció agenda posterior, si el mandatario se quedó en la Capital por más gestiones, y si comenzaba allá o acá el aislamiento de 14 días que disponen las medidas sanitarias nacionales y provinciales, pero se supone que mantendrá el distanciamiento obligatorio como cualquier ´hijo de vecino´ por haber salido y entrado a la provincia.

Regreso sin gloria

El regreso lamentablemente le enrostrará la crudísima realidad de tener a parte de sus empleados alcanzando los 70 días sin cobrar salarios. Aunque este viernes afirmaban desde Rawson que acreditarían el cuarto rango de jubilados, pero queda mucho por delante y todo indica tal lo va anticipando por el propio mandatario, ´que lo peor está por venir´ en términos económicos territoriales. La idea que se busca impulsar Fontana 50 con más fuerza es la creación de un “Comité Económico y Social”, “porque hay que trabajar y pensar en el día después», dice el escribano. En pasillos temen que eso, como ´cada idea feliz´ que surgió en emergencias, traiga su letra chica incorporada. Ya hubo guiños lamentosos por ejemplo a la situación del IAS y al quebranto que arrastra déficit por más de $7 millones mensuales, y dicen que no está lejos el tiempo en que el organismo de Lotería podría perder su valorada autarquía.

Es que los entreveros y la necesidad permitiría meter mano a todas las cajas posibles. Para dar idea, la verificación vehicular que antes era hecha por policía y era relativamente barata abonándose en bancos u organismo público, de buenas a primeras se ´privatizó´ sin mucho ruido pero con ganancias altamente sostenidas, y la torta se la lleva una empresa privada aunque el laburo lo siguen haciendo los policías. Detalles insignificantes en el grueso de los números pero dejan entrever como se van manejando algunas cosas con medidas ´excepcionales´ en el medio.

Todo por el vil metal

Es que la guita hoy es el dilema por excelencia en la provincia. De hecho el tema fuerte de la semana fue el ruidoso y asimétrico reparto de ATN entre los municipios. Tras la reunión de Arcioni con los intendentes -a la que no asistió el vicegobernador Ricardo Sastre por mantener contactos con dirigentes de primer nivel del albertismo- saltaron varios conflictos pesados y la cosa no quedó bien.

El más fortalecido en términos políticos fue el alcalde de Comodoro Rivadavia que se comió el garrón que lo emparejaran con localidades muy pequeñas, en término de repartos de ingresos, pero se dio el lujo de plantarse al intervencionismo de Massoni al disponer que en Comodoro y Rada Tilly no se aplicaría ninguna restricción por DNI para ingresar a supermercados. Lo hizo en el mismo cónclave donde todos rezaban en colores, y como para que se note, y justificó el pedido de Comodoro por “respeto la autonomía que le confiere la Constitución Provincial”. Aunque el alcalde sin ánimo rupturista solicitó a la vez “unificar criterios” entre las partes.

Con la familia no te metas

El otro dato de color pero que mostró lo caldeado que se pusieron los vínculos ante la falta de fondos, fue que Antonena se enfrentó feo con Maderna. Es que el intendente de Trelew estaba desencajado por la dura discriminación que recibió su ciudad en el reparto de ATN, y no podía caer en su sorpresa sobre el ´lavado de manos´ que hacía el Ejecutivo provincial. Dicen que en un momento de fuerte reproche al ministro de Economía, lo ´invitó´ a salir afuera a aclarar las cosas. Antonena se disculpaba afirmando que el reparto ya había venido digitado de Nación y que no se la agarrara con él. Y atrasito nomás le remató con su propio reproche: ´Me mandaste a un familiar mío al cementerio´, dicen que le estampó sin anestesia Oscar a Adrián. Por supuesto no se trató de ninguna otra muerte violenta vinculada al Municipio, sino que se refería a una reasignación que la gente de Maderna habría hecho a un empleado municipal -´el pariente´ en cuestión-, en represalia al desventajoso reparto de ingresos municipales, pensando que efectivamente había sido operado por el ministro. Inmediatamente el ´pastor´ Maderna, que si algo tiene es el perdón fácil, por ser hombre de buen corazón, volvió para atrás la reasignación y sacó del cementerio al familiar de Antonena.

Multiplicando los panes

Es que la mayoría de los intendentes tienen aire financiero como para afrontar los sueldos y gastos corrientes para 45 a 60 días los más holgados. Y la situación de Trelew es particularmente agónica desde hace varios años. Para Maderna es esencial contener los barrios, donde cumplir la cuarentena sin ingresos ni perspectivas desata verdaderas tragedias familiares y sociales, con picos de violencia puertas adentro y afuera. Por ahora se hace un esfuerzo enorme con donaciones y elementos que se pueden adquirir entregando unas dos mil viandas diarias una vez al día, una por persona. Pero cuando golpea el hambre en hogares sin alternativas esto es apenas un atenuante de momento, difícilmente para considerar proyectado en el tiempo.

Un dato que dimensiona las necesidades que se viven en los barrios las midió hace rato el Indec, ubicando a la Ciudad de Luis en el podio nacional del desempleo hacia fin de año con un 10,9% de desocupados. Eso, sumado a la amplia pirámide de adultos mayores y niños, conseguir el pan de cada día en el pueblo es complicado.

Todo esto se sobrellevaba con muchas dificultades, con planes y con mucho trabajo informal. Ahora todo eso no se puede sostener en cuarentena, a lo que además se suma la agonía del comercio que contenía buena parte de mano de obra. La cosa es preocupante y va generando discordias múltiples, por un lado no faltan las internitas comunales por los proporcionalmente pocos que trabajan del inmenso conglomerado de empleados públicos y contratados que se bancan con dineros públicos. Por otro, la alteración de comerciantes y pequeños empresarios por la falta de perspectivas que muestra la cúpula dirigencial y el casi nulo apoyo, pese a presuntos créditos prácticamente inaccesibles en cuestión de requisitos. Tanto es el afiebramiento que cayó en la volteada hasta la Cámara que los aglutina, y varios estarían proponiendo armar una nueva entidad que además de accionar inmediatas medidas como atenuantes en tarifas de servicios, impuestos y ampliación de descubierto, piense para adelante una ´Trelew del futuro´, con nuevas prestaciones como motor de desarrollo. El de los servicios de salud a escala, con inversiones mixtas que saquen al sistema público de la gratuidad pero no lo entierren de lleno en el comercio despiadado privado, dicen incluso que podría ser uno de los proyectos que regionalmente reposicione a Trelew. Gran parte de las ideas de los comerciantes y empresarios fueron girados a la Legislatura, el tema es que todo está parado.

Sin plata no hay sesiones

“Ni virtuales ni presenciales, si no pagan los sueldos no habrá sesiones”. El ultimátum de los legislativos es entendible aunque también la urgencia por reactivar el Poder Legislativo. Arcioni los mandó a laburar y generar ideas concretas a los diputados opositores, pero en realidad afirman en pasillos que oficialmente no hay mucho interés por reactivar la cámara, tal como se lo habría anunciado un ministro al presidente legislativo. Dicen que el vicegobernador Ricardo Sastre tiene todo listo para sesionar, ya sea de manera presencial, o por video, pero el gremio pide que por lo menos, les paguen el mes de febrero. Mientras tanto se van apilando los temas. Hasta ahora solo había sido enviado a la Cámara el DNU que declara la emergencia sanitaria, pero ahora ya se sumaron cinco nuevas medidas, que estarán vigentes por 30 días, lapso en el cual deben ser tratados por los diputados, o se caerán automáticamente y deberán volver a elevarse.

En esto la oposición está sumamente atenta porque está abocada a no dejarle pasar ´cosas raras´. “Se trata de consensuar pero a algunas cosas les tenemos que decir que no, como al de incautación de los bienes del sistema de salud, porque en manos de esta gente nos parece un exceso. Con la policía ya hacen un desastre», afirmó el diputado Pagliaroni.

Regalitos de cumpleaños

Dicen que todos los decretos por tratar tienen fecha del 2 de abril, día en que Arcioni festejó en cuarentena sus 50 ´abriles´, y como no están convalidados legislativamente se podría decir que todos ellos son de dudosa ´legalidad´ y vigencia.

El primero es el 270, que adhiere a cuatro DNU firmados por el Presidente; el segundo es el 271, que enumera las medidas restrictivas de circulación a cargo del Ministro de Seguridad, Federico Massoni; el tercero es el 272, que habilita al Ministro de Salud para hacer las compras de insumos para atender la emergencia, con la creación de una Comisión Fiscalizadora; el cuarto es el 273, que declara la Emergencia Social y Alimentaria en todo Chubut, y faculta a la ministra de Familia a hacer ´compras directas´; y finalmente el quinto es el 274, que adhiere a la declaración de los servicios públicos como esenciales y dispone al Ente Regulador Provincial como autoridad de aplicación. La biblia, el calefón, las compras sanitarias y todo para mañana. En fin, la autocracia ejecutiva con los ´papeles quemados´ y los demás poderes en cuarentena. Como decía Rosa Luxemburgo, “quien no se mueve, no siente las cadenas.”

*Soy Juana de Arco,…y ceniza de tantos