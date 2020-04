LA CUARENTENA SE AFLOJA EN CHUBUT AL RITMO DEL HAMBRE. AL DESARME DE MASSONI Y LA FLEXIBILIZACIÓN DEL ESTADO DE SITIO, SE SUMA LA CRISIS DEL SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. LA PRÓXIMA LUCHA OFICIAL APUNTARÁ AL SINDICALISMO Y A LA INTERNA ALIANCISTA NUNCA RESUELTA

Por Juana de Arco*

Culmina una semana de apretado score para los dos ´jugadores´ provinciales excluyentes: Justicia 10-Massoni 0 y COVID 19- Arcioni 0. Y nadie sabe cómo se sostendrán en la ´liga´ gobernante sin medidas extraordinarias que demoren un poco más la desesperada actividad comercial, y el desperezamiento social que se va dando.

Con el embate de las organizaciones de derechos humanos y la activación de los tres Habeas Corpus que maniataron el aparato represivo provincial, el secretario de Seguridad quedó sentadito en la punta de la mesa y con un pie afuera. Sin embargo la baba chorreó por las declaraciones desacertadamente amenazantes del gobernador, en su versión libre sobre la “ventanita” y la entrada sin control de 300 vehículos a la provincia con chubutenses que habían quedado varados, y fueron autorizados a circular por Nación.

A partir de entonces, quienes escuchan los taconeos marciales de Palacio aseguran que la jueza Mirta Romero será uno de los ´enemigos externos´ con el que la autocracia frontoneará duro y parejo, y a donde apuntará los cañones y culpas por ´todos los contagios que puedan darse del virus en territorio provincial de ahora en más´, palabras más menos.

Con un refuerzo escasísimo del sistema sanitario en relación a los más de 600 mil habitantes que tiene Chubut, y con los empleados de salud impagos y con el desánimo que genera saber que el grueso de los contagios nacionales son precisamente profesionales sanitarios, poco margen para contención de la pandemia tiene el gobierno provincial hoy por hoy. De allí la necesidad a apostarle todo al confinamiento obligatorio y al toque de queda como única metodología a mano.

El sistema, flojito de papeles

La imprecisión de los datos y los anuncios son el ejemplo de lo que realmente sucede. El ministro Puratich reconoció públicamente la semana pasada por ejemplo que cuentan con 134 respiradores habilitados incluidos los ´donados´ y los 4 enviados desde Nación. Considerando una población estimada de 600 mil habitantes, se dispone de 22 aparatos cada 100 mil personas, y a eso se agrega la escasez de camas «basales», ya que dispone solamente de 98. «Contamos con más respiradores que camas, porque la cantidad de camas basales que tenemos destinadas para esos casos especiales es de 98». (Ver https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/205391/las-provincias-aumentan-la-cantidad-de-respiradores ). A la par, los DNU que habilitaban las compras extraordinarias de Salud quedaron sin tratamiento legislativo y por ende con dudosa legalidad como para aventurarse a adquirir insumos, que resultan imprescindibles y que la mayoría de los nosocomios están reclamando. Además de los faltantes hospitalarios, el último componente de este combo letal es la falta de pago a los empleados de la salud que no cobrarán su sueldo de marzo hasta el mes de mayo, según anunciaron oficialmente contrariando el DNU de Emergencia Sanitaria que el gobernador firmó el mes pasado.

“No queremos aplausos, queremos cobrar”, reza el canto sanitario todas las tardes cuando algunas vecinas replican automáticamente desde sus ventanas un reconocimiento palmario que se viralizó mundialmente al ritmo de la pandemia. Porque está claro que ya es pedir mucho a nuestros sanitaristas, obligándolos a poner en riesgo sus propias vidas y encima, gratis.

Desafortunadamente lo que si hay y en cantidad, son reactivos, gracias a donaciones privadas y aportes nacionales, pero elementos que en este marco podrían abrir la brecha al reconocimiento de más casos positivos de los que se pueda atemperar sanitaria y políticamente.

Se afloja la cuarentena

Con todo este escenario, el razonamiento popular –errado o no- es que en territorio “tengas la obra social y el dinero que tengas, si te enfermás, tenés que caer al hospital o tomarte un avión”. Si a eso le sacamos que hoy aviones no circulan, y que se sabe que el sistema de salud está sumamente debilitado, lo que queda está en manos de deux y de la responsabilidad personal y el distanciamiento ´posible´. La opción de salir a trabajar o salvar lo que se pueda de la propia realidad, comienza así a falsear la falsa dicotomía -salud o dinero- que dominó por unos meses el imaginario popular.

De ahí a que se reaviven las protestas públicas por la durísima realidad provincial, hay un pasito nomás. Y para allí va a enfilar el resentido aparato represor oficial.

De hecho, este jueves en Comodoro Rivadavia, la policía secuestró el vehículo del secretario general de la Regional Sur de ATECh Daniel Murphy, quien iba camino a la sede del sindicato a firmar una apelación presentada por la organización, en rechazo del pago escalonado. Está dicho que el sindicalismo, que hasta ahora fue ´contemplativo´ del estado de emergencia, cuando empiece a hacer su trabajo, (porque hay que decirlo, ni las secretarías de Trabajo están bancando las extremidades que se van dando en cuarentena), serán uno de los frontones preferidos oficiales.

Retomando la interna

La otra lucha que se va reavivando guste o no, es la de la interna de la alianza gobernante. Hasta ahora el vicegobernador estuvo abocado a la urgencia social, pero está claro que la Legislatura en algún momento deberá funcionar, y allí es cuestión de tiempo para que exploten posiciones antagónicas en numerosos temas.

El personalísimo manejo de la administración de los dineros -y deudas- públicas, es uno de esos entuertos atravesados. Arcioni sabe que deberá fortalecer equipo rápidamente antes que culmine del todo este período ´de gracia´ que le concedió la sopa de Wuhan. La renegociación de deuda quedó ahora blindada por Nación, con ´asesoramiento´ a través de un organismo especial para acompañar a las provincias en la puja, pero también para el seguimiento de los ´pormenores´, tal vez comisiones y cumplimiento de compromisos, entre otras cosas.

Y si en eso sigue batallando casi en exclusiva el ministro Oscar Antonena, del mismo modo de tratar de gestionar dinero que achique el déficit, esta semana desembarcó otro comodorense en el equipo económico para intentar ordenar las cuentas. La designación se oficializó en abril pero retroactiva al mes de febrero desde cuando actuaría como «asesor» de Antonena, Diego Touriñán. El hermano del exdiputado y ahora presidente de Petrominera, Javier Touriñán cobrará y actuará de ahora en más como un subsecretario de Economía. Y hay quienes consideran que el comodorense podría ser reemplazo de Atonena si se llegara a dar un futuro enroque.

El Banco que te banca

Y el enroque siempre está en boga, porque si hay algo que caracteriza al escribano Arcioni es su persistencia cuando quiere algo. Alguna vez Antonena fue el hombre pensado para presidir el Banco del Chubut, ya que en la era Buzzi quedó a las puertas, pero solo pudo actuar como vicepresidente por falta de acuerdo legislativo. Poner al Banco ´en línea´ con las intenciones de la gestión hasta hace poco no era una prioridad, pero ante la debacle petrolera ahora sí lo es. Por eso, no es extraño que se hayan reeditado entonces los desencuentros con la actual dirigencia de la entidad, y se venga un cambio en la presidencia que requerirá aval legislativo, donde saltará otra vez la interna entre la gente del vice y del gobernador, o Valle-Comodoro.

En ese marco, dicen que habría existido un ofrecimiento concreto al economista Javier Alvaredo, hombre de Miguel Peirano, pero también de Sergio Massa para ocupar la presidencia del Banco. Tal vez parte del pago por sostener el acuerdo con los ´renovadores´. La idoneidad cubriría además un recambio anunciado que va por el uso de las ´utilidades´. Esta semana el actual presidente, Julio Ramírez, mostró a los accionistas el resumen de lo que fue el año del Banco donde se lograron utilidades por un total de 1.479 millones de pesos durante el 2019. También aclaró que el Banco cuenta con 750 empleados, lo que representan 1800 millones de pesos en concepto de pago de sueldos, y amplió un detalle de los logros comerciales fuera de la provincia. Con humo aún en el aire por los chispazos que sacaron con Antonena por los descuentos y los adelantos, Ramírez sostiene la posición de mantener la entidad fuera del manotazo de ahogado político por la complejidad de una industria financiera nacional regida por el Central, que no deja mucho margen para improvisaciones y menos para desprolijidades.

Puja de poderes

El gobierno buscará reposicionarse y no será ya solamente bajo la consigna del virus y la contención presunta. Habrá más espadeo político para mostrar fortaleza. Sin embargo todo indicaría que así como la salida intempestiva de Osvaldo Sala fue un tiro por elevación para negociar con Sastre, que salió bien y permitió mantener el bastión para el madrynense a través de un lugarteniente como Enrique Calvo; la puja por el Banco no será fácil. La asamblea de accionistas del banco se retomará el 8 de mayo, allí podría haber novedades y además de Ramírez también podría dejar su lugar el director Dante Corchuelo Blasco, quien sería reemplazado por un nombre que sería consensuado entre el gobernador y el intendente comodorense, Juan Pablo Luque, donde suena ´fuerte y claro´, el amigo personal del escribano, Osvaldo Luján. Aunque lo que se haga en términos de presidencia deberá contar con el aval legislativo, y ahí otra vez se producirá la pulseada de poderes. Un detalle sería que logre una nueva designación en el mismo Banco del cual renunció tras una resonante causa judicial donde devolvió dinero para evitar condena. Pero en ´Chubutlandia´, todo puede ser. Como decían ´Los vengadores´, “Nada es imposible, sólo teóricamente improbable”

*Soy Juana de Arco,….y ceniza de tantos