“He renunciado por motivos personales y otros que he transmitido al gobernador, de los que no daré más detalles”, sostuvo esta tarde por Twitter la ahora exsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, cargo que ocupaba desde diciembre.

En la anterior gestión de Mariano Arcioni, Mariana Vega llegó a ser ministra de Gobierno cuando el ministro Coordinador era Federico Massoni, quien renunció a ese cargo luego del escándalo por la detención de Santiago Goodman en medio de una manifestación docente en Rawson.

Lo cierto es que Vega deja el gabinete provincial en un momento caliente en el que la tecnología jugará un rol fundamental para los controles que se piensan extremar en paralelo a la flexibilización de actividades económicas en Chubut desde la próxima semana.

“Está circulando información errónea sobre mi renuncia”, acotó la exfuncionaria, aclarando que la misma “fue indeclinable; no hay nada que aceptar”.

A continuación, expresó –siempre por Twitter- que “agradezco la oportunidad de haber ocupado tan altos cargos y espero haber estado a la altura. Di todo de mí. Le deseo lo mejor al gobernador y su gabinete para llevar adelante la gestión”.

Vega recalcó que “Modernización es un área muy importante. Ojalá dé su apoyo al equipo que queda”.

(Fuente: El Patagónico)