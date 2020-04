Todo indica que el gobernador Arcioni sueña con una cuarentena eterna, porque así evitaría que los estatales vuelvan a las calles a reclamar sus salarios. No es descabellado suponer que el Ejecutivo hará todo lo posible, para que la gente no salga a la calle a expresar su descontento. En Chubut hay solo dos casos confirmados de coronavirus, y una situación epidemiológica controlada. No hay circulación comunitaria y las ciudades están blindadas, aun así, el Gobierno prefiere ser “precavido” y mantendrá restringida la circulación.

Lo cierto es que Chubut adeuda los salarios del mes de marzo a la mayoría de los estatales, y en una semana se sumará el mes de abril, y en ese escenario, hay quienes opinan que a Mariano Arcioni, la cuarentena, le sienta bien.