PSICÓLOGOS DEL HOSPITAL “ÍSOLA” DE MADRYN GARANTIZAN EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA CONTENCIÓN

Cuando se comenzaron a tomar medidas para hacer frente a la propagación del coronavirus en todo el país se impulsaron iniciativas de distintas características, entre las cuales se catalogaron algunas actividades como esenciales, mientras que otras quedaron al margen. En este contexto, cabe destacar que en el Hospital “Andrés Ísola” de Puerto Madryn se puso en el primer grupo al Servicio de Salud Mental y, específicamente, a los psicólogos.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia se les pidió a dichos profesionales que cumplan con las actividades correspondientes en sus respectivos lugares de trabajo.

En cuanto a la atención que se da por parte de los psicólogos de Salud Mental del nosocomio madrynense, la misma refiere a los casos derivados de la guardia o las personas que están internadas, es decir, aquellos individuos que recientemente han vivido una situación complicada. La finalidad de esto es, justamente, acompañar y contener a estas personas.

En cuanto a los pacientes anteriores a las medidas tomadas por la propagación del coronavirus, la recomendación es que se atienda en la mayoría de los casos de manera telefónica, aunque también existe la posibilidad de la atención de manera presencial, tomando todas las medidas y recaudos esenciales para evitar inconvenientes.

En cuanto a esto último, para reforzar la atención no presencial, se dispuso de tres líneas telefónicas simultáneas de comunicación. Una es de orientación y atención, abiertas a la comunidad, que es una iniciativa que antes no existía en el Hospital “Andrés Ísola”. Puntualmente, el teléfono para este tipo de casos es 0280-5066107, mientras que el horario de atención es de 8 a 20 horas.

Hasta el momento no se tuvo que aplicar en Puerto Madryn la línea para personas que fueron diagnosticadas con Covid-19 positivo, aunque eso está contemplado en caso de que ocurra.

Lo que sí se está por comenzar a aplicar en la ciudad del Golfo, bajo lineamientos del Ministerio de Salud de la Provincia, es la aplicación de asistencia psicológica para todo el personal del Hospital.