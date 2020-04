Lo aseveró el intendente Gustavo Sastre, en un cruce directo con la jefa del Área de Epidemiología del Hospital «Andrés Rafael Ísola», la doctora Denise Acosta, que había deslizado la posibilidad que viajeros que ingresan a la Provincia pudieran cumplir la cuarentena obligatoria en un hotel de la ciudad portuaria. «No lo voy a permitir bajo ningún punto de vista, demasiado tenemos con lo nuestro», aseguró el jefe comunal.

«Es una decisión tomada, les puedo asegurar que no los voy a permitir bajo ningún punto de vista, y si tengo que encabezar yo mismo el operativo, no tengan ningún tipo de dudas», advirtió Sastre.

«A Madryn no entrará nadie que no sea de Madryn. Estamos excediendo todos los límites, demasiado con que tuvimos que recibir a los residentes que estaban fuera de la ciudad y que tenían derecho a volver», planteó el intendente.

«Me parece que lo más prudente es que vayan a su ciudad y haga la cuarentena donde corresponda», consideró Sastre.

«Es una sugerencia de una doctora (por Denis Acosta) seguramente con un pedido hacia las autoridades. Se adujo que Madryn es una buena plaza turística y se recomendaba buscar un hotel con habitaciones privadas para que esas personas hicieran la cuarentena», aludió el intendente.

«Lo entiendo, tenemos muchas virtudes como ciudad turística, pero estamos sufriendo lo que está padeciendo todo el mundo, demasiado tenemos con lo nuestro», rechazó.

(Fuente:Radio3)