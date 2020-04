PIDIÓ A LA CIUDADANÍA QUE CONTINÚE CUMPLIENDO LA CUARENTENA

Tras conocerse la derogación de los decretos provinciales que establecían cuestionadas normas para el cumplimiento del aislamiento obligatorio en el territorio provincial, desde el Municipio de Puerto Madryn, el intendente Gustavo Sastre anunció una nueva serie de medidas locales de carácter preventivo, ante la pandemia de Covid-19 y con el fin de evitar la circulación y propagación del virus.

En este sentido, el Jefe Comunal adelantó que buscarán que continúe el esquema de circulación según la terminación del DNI, así como también confirmó que se regulará el ingreso a la ciudad del Golfo de trabajadores que no residan en el territorio provincial.

Asimismo, apuntó contra quienes salieron a la calle sin justificación y criticó que “parece que hay gente a la que no le importa todo lo que se estuvieron haciendo durante más de un mes”, al tiempo que pidió que los madrynenses continúen cumpliendo con la cuarentena.

“Desde el Estado Municipal no estamos dispuestos a tirar por la borda todo el trabajo que se ha venido haciendo durante este último tiempo, la verdad es que nos ha llevado muchísimo sacrificio; es un trabajo en el cual tenemos que estar innovando todos los días y buscando alternativas para seguir sorteando las distintas situaciones que se van planteando”, señaló el Intendente durante su alocución.

También, reconoció que “hemos encontrado un porcentaje de gente a la que, indudablemente, no le ha importado lo que nosotros planteamos y lo que la ciudad requiere, que es que nos cuidemos y ayudemos entre todos para sortear esta difícil situación que se ha dado tras la llegada de la pandemia”.

“No vamos a permitir desmanejos”

“Hoy, hemos podido observar que la gente se ha olvidado del grave problema que estamos viviendo, parece un día normal o como si todo hubiera vuelto a la normalidad”, advirtió en relación a la importante circulación de personas que se vio en el ejido urbano durante la mañana del martes, día siguiente del fallo judicial que derogó los decretos provinciales que modificaban las actuaciones de cumplimiento de la cuarentena frente a la normativa dispuesta por el Gobierno Nacional.

“Cuando nos toque asumir la dura realidad sobre este virus que avanza todo el mundo, nos vamos a dar cuenta de que la conducta de varios era equivocada; por eso reitero que, desde este Estado Municipal, no vamos a permitir en absoluto el desmanejo de nadie”.

Acción preventiva

A su turno, el secretario de Gobierno, Martín Ebene indicó: “Desde nuestra ciudad se presentarán ante el Gobierno Provincial, la solicitud de continuidad algunas de medidas de control adicionales, que han quedado perdidas en la derogación de la totalidad de las normas hasta ahora vigentes. Consideramos que la terminación del DNI para circular -par e impar- no restringe las libertades individuales, sino todo lo contrario, creemos que ha servido realmente al ordenamiento por lo tanto vamos a sugerir que continúe vigente”.

Asimismo, el Intendente suscribió hoy una Resolución que deberá ser ratificada por el Concejo Deliberante y establece algunas medidas transitorias. Ebene detalló que “en principio, no se permitirá la venta online de los rubros no habilitados por el Decreto Nacional 297 y sus normas complementarias hasta tanto no esté vigente la reglamentación local (días, horarios y protocolos de seguridad)”.

Tal Resolución comunica a todos los comerciantes que si bien los permisos otorgados a través de la plataforma tecuidamoschubut.gov.ar provisoriamente han perdido vigencia debido la derogación de la Resolución que establecía el programa, los comerciantes deberán respetar los rubros establecidos en el Decreto Nacional 297 y normas complementarias. “Esto se mantendrá así hasta tanto esté vigente la reglamentación local que contendrá los rubros pormenorizados de cada actividad. Ante cualquier consulta, pueden asesorarse en la Dirección de Inspecciones Generales de la Municipalidad”, informó el secretario de Gobierno.

Luego, afirmó: “Una vez sancionada la Ordenanza correspondiente y que tengamos el cruce favorable de cada solicitud que se realice a Provincia o a Nación, podremos avanzar con un plan comunicacional para tener mayor claridad”.

La Ordenanza municipal a tratar contempla principalmente la regulación de las actividades comerciales y lo que se desarrolla dentro de cada comercio así como también las sanciones habituales como cese de actividad, clausura o infracción económica.