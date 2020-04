“HOY DISPARAN DE LA COOPERATIVA”, APUNTÓ

MADRYN – El intendente Gustavo Sastre, criticó en duros términos la eventual salida de Leslie Roberts del Consejo de Administración de Servicoop, donde actualmente ejerce el cargo de Vicepresidente.

En declaraciones radiales, el intendente de Puerto Madryn, sostuvo que “es como dice el dicho: cuando el barco se hunde, las ratas disparan; espero que este no sea el ejemplo”, dijo y calificó a la renuncia como un “acto de irresponsabilidad total”, agregando que “solo crearon un partido para salir a difamar a la dirigencia que se haya puesto adelante, y hoy disparan de la cooperativa”.

“Mienten para que los voten”

Asimismo, Sastre recordó “no es que dispara uno, porque ya dispararon dos anteriormente” y planteó que esta clase de decisiones “han puesto en riesgo a la Cooperativa hace mucho tiempo”, remarcando que “las cuestiones en la vida hay que tomarlas con la seriedad que amerita; Servicoop no es una institución cualquiera, me parece que no toman dimensión ni entienden a donde habían llegado”.

Por otra parte, el Jefe Comunal apuntó al Consejo de Administración y criticó que “mienten a toda la comunidad para que los voten y así llegaron a la cooperativa”, concluyendo que “si con Servicoop hicieron esto, imagínense lo que podrían haber hecho con la ciudad; es lamentable”.