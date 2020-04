PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN DE INTENDENTES CON EL GOBERNADOR

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, participó este martes de la reunión convocada por el Gobierno Provincial para evaluar las medidas y la continuidad de la cuarentena tanto en Chubut como en la ciudad. En la misma el Jefe Comunal instó a no retroceder en las medidas y a privilegiar por sobre las cuestiones económicas, la vida de la gente. Entendiendo de esta forma, que no están dadas las condiciones para habilitar la circulación interna.

Además, explicó que “las decisiones que hemos tomado desde Puerto Madryn han sido firmes desde el primer día, debemos seguir endureciendo las medidas. Acá, como bien dice Alberto Fernández, lo único que se ha ganado es tiempo, el virus indudablemente todavía no llegó, ni ha llegado a la cima de la curva y yo creo que lo peor que podemos llegar a hacer es relajarnos”.

“Vamos a recuperar la economía”

Por otra parte, el Jefe Municipal indicó que “generar mayor circulación dentro de las ciudades no va a favorecer absolutamente en nada, uno entiende que la reactivación de la economía es importante, pero nosotros tenemos muy en claro que más importante es la vida. La economía puede sufrir embates, pero no tengan ningún tipo de dudas de que la vamos a recuperar, antes o después, pero lo vamos a hacer”.

Madryn seguirá blindada

En esta línea precisó también que “se ha optado por que no entre nadie que no sea de Puerto Madryn, solamente aquellos proveedores o personas que se acerquen por trabajo. Cuando se habla de blindaje a la ciudad en realidad lo que hemos hecho es cerrar todas las rutas y dejar un solo acceso el cual está controlado por policías de la provincia y enfermeros de la Municipalidad, que hacen todos los controles sanitarios y a su vez contamos con una máquina que desinfecta todos los vehículos”.