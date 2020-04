ADVIRTIÓ UNA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS Y LLAMÓ AL ARCO POLÍTICO A “AUNAR CRITERIOS”

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, consideró que la crisis económica de Chubut “se va a acrecentar mucho más”, a partir de la pandemia de Coronavirus a nivel mundial. Remarcó que la deuda y la baja de ingresos, complican el panorama financiero de la Provincia y llamó a “aunar criterios para pagar los sueldos y dejar de lado las deudas”.

En diálogo con el canal de cable porteño TN, el vicegobernador, Ricardo Sastre, se refirió a la crisis económico-financiera que atraviesa Chubut y el impacto que ha tenido en la Provincia la pandemia de Coronavirus.

En este sentido, el Vicegobernador consideró que la crisis del Covid-19 “va acrecentar mucho más la situación que nos toca atravesar”.

Precisó que Chubut está “en una situación que se desencadenó hace varios meses. Una situación económico-financiera muy difícil –que derivó- en situaciones adversas como el pago escalonado y luego el atraso en el pago de los mismos”.

Además, “Chubut trae una deuda de arrastre desde el 2015 en dólares, que al dispararse el precio (de la divisa norteamericana) hizo que la deuda se torne impagable”.

Asimismo, consideró que el Estado provincial “ha tenido un incremento en los últimos años en la masa salarial y laboral”.

A estos factores, agregó que a la provincia también la golpea el hecho de que “uno de los principales ingresos son por la coparticipación por regalías petroleras –las cuales han bajado considerablemente a partir del derrumbe del precio del petróleo que- ayer mismo llegó a un piso histórico, que hace que la recaudación no se condiga con los montos de gasto corrientes mensuales”.

El presidente de la Legislatura, reconoció el atraso en el pago de haberes y su impacto en las economías domésticas de los trabajadores estatales. “Es cierto, no vamos a negar una situación que es real”, manifestó.

Asimismo, reiteró que a esta crisis se “ha dado por malos manejos –que- han hecho que se llegue a esta dificultad, sumado a este contexto de crisis que se dio con la pandemia”.

Sobre este punto en articular hizo hincapié, ya que remarcó la fragilidad de la situación de Chubut al sostener que “puede ser que haya provincias que tengan esta dificultad de afrontar gastos corrientes (a partir del impacto económico por el coronavirus) pero no tiene la situación que tiene Chubut, de una deuda importantísima en dólares”.

Ante lo expuesto, el vicegobernador y ex intendente de Madryn llamó a “todo el arco político –a- tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer en el corto plazo”.

Finalmente planteó así “si vamos se seguir padeciendo la situación que padecemos o vamos a aunar criterios y esfuerzos, que es mi postura, para pagar sueldos y dejar de lado aquellas deudas, que hoy, tendrán que tener algún tipo de refinanciamiento, más aún con la situación que nos toca atravesar”, sentenció.