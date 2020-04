ADVIRTIÓ QUE TRAS LA SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA, AUMENTÓ LA CIRCULACIÓN

MADRYN – La Municipalidad de Puerto Madryn busca volver a ordenar la circulación de los vecinos de acuerdo a la terminación del DNI. Es por eso que el Jefe Comunal solicitó al Gobierno de la Provincia que se vuelva a implementar el cronograma de compra de elementos esenciales mediante la cual las personas cuya terminación del documento sea número par lo harán los días lunes, miércoles y viernes; y aquellas cuya denominación termine en impar, los días martes, jueves y sábados.

Reordenar el esquema

Al respecto, el Intendente manifestó: “Hemos solicitado al Gobierno de la Provincia volver a esta modalidad, creo que en estos últimos dos días donde no se implementó, se ha desordenado nuevamente la circulación de los vecinos en la ciudad y esperemos tenerlo rápidamente porque en ese y en otros aspectos hay que volver a llevar la causa por los carriles que veníamos, que lamentablemente en estos dos días por algunas desavenencias, no fue lo mismo, y ya no se pudo trabajar en la prevención como lo estábamos haciendo”.

Cómo funcionará

“Hemos enviado una ordenanza para que el Concejo Deliberante trate las distintas medidas que queremos implementar a nivel local. Allí explicamos que en común acuerdo con el órgano legislativo, el Poder Ejecutivo restablezca el cronograma de circulación de personas para la compra de elementos esenciales de acuerdo a la terminación de los DNI”, indicó Gustavo Sastre. Así, las personas cuya terminación del documento sea número par lo harán los días lunes, miércoles y viernes; y aquellas cuya denominación termine en impar, los días martes, jueves y sábados.

“Seamos solidarios”

Además, precisó que quedarán exceptuados de esta restricción, aquellos que circulen en un radio de 1500 metros del domicilio o hasta la distancia de la farmacia o mercado más cercano, la que sea mayor. Asimismo, Gustavo Sastre recalcó: “A los vecinos, les pido encarecidamente, no esperemos una resolución formal para empezar a cumplir con la normativa. Seamos solidarios, la cuarentena aún no terminó y debemos seguir cuidándonos. Les pido por favor que sigan respetando las salidas por par e impar”.