DESCARTÓ QUE CHUBUTENSES DE OTRA LOCALIDAD CUMPLAN AISLAMIENTO EN LA CIUDAD

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, marcó un contundente posicionamiento luego de que trascendiera la recomendación de que, aquellos ciudadanos que sean repatriados a Chubut, realicen la cuarentena obligatoria en la ciudad del Golfo; la sugerencia había trascendido por parte de una profesional médica, quien advirtió que las personas que deban aislarse deberían hacerlo en un mismo lugar.

Sin embargo, el Jefe Municipal aclaró que “no será así” y reiteró la importancia de que la comunidad local cumpla con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que rigen en todo el territorio nacional, en principio, hasta el próximo 12 de abril.

“No lo voy a permitir”

Según indicaron desde el Municipio, la propuesta surgió por las virtudes de la oferta hotelera con la que cuenta la ciudad donde se pretendía que todo aquel que ingrese a Chubut, sea o no residente de Puerto Madryn, cumpla con la cuarentena obligatoria en algún hotel con habitación privada. “No lo voy a permitir bajo ningún punto de vista, hace rato que vengo pidiendo que no ingrese nadie más y por Ley solo se permite el ingreso a los residentes que estaban afuera. Pero ya me parece un exceso, tener que recibir a vecinos de otros lugares de la provincia”, aclaró el Jefe Comunal.

“No va a entrar nadie”

Asimismo, Sastre agregó: “Si tengo que encabezar yo un operativo para que esto no suceda lo voy hacer, no tengan ningún tipo de dudas. Pero a Puerto Madryn no va a entrar nadie que no se de la ciudad. Me parece que estamos excediendo absolutamente todos los límites. Hemos recibido a residentes que estaban afuera de la ciudad y que tenían el derecho a volver pero esto no implica tener que estar trayendo a hacer la cuarentena a gente que no es de acá. Lo más prudente es que cada uno vaya a su ciudad y haga la cuarentena donde corresponda”.

Por otra parte, el Intendente explicó que “la iniciativa fue una sugerencia que realizó una médica epidemióloga de la ciudad donde se adujo que Puerto Madryn es un lugar turístico donde hay muy buenas plazas hoteleras y se recomendaba buscar un hotel con habitación privadas para que cada uno pueda hacer la cuarentena en ese lugar”, agregando que “yo lo entiendo, tenemos muchas virtudes como ciudad turística pero también estamos padeciendo lo mismo que está sufriendo todo el mundo”.

“Hay una enorme preocupación”

Por último, el dirigente indicó que “hay una enorme preocupación porque si bien no tenemos casos aún, la situación epidemiológica en el país sigue en curva ascendente, eso quiere decir que en algún momento los vamos a tener. Por eso le pido a los vecinos mayor grado de conciencia, porque sabemos que hay algunos sectores que no entienden o que toman con liviandad esta pandemia que no es para nada menor”.