La crisis de la pandemia obligó a modificar la agenda de trabajo proyectada desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (Mintur) para 2020, que planteaba una serie de acciones en territorio, además de la virtualidad, que era parte de ese extenso programa.

Por este motivo, se priorizaron las capacitaciones on line, a las cuales, según informes oficiales, se inscribieron más de 10.000 personas desde que se inició la cuarentena.

Las capacitaciones, que son libres y gratuitas, están dirigidas no solamente a los profesionales del turismo, sino a toda la comunidad.

Al respecto, la directora de Formación en Turismo, Gabriela Barón, expresó: “Muchas personas están incorporando herramientas informáticas que antes no las tenían incorporadas a sus vidas, y al darse cuenta que es otra forma posible para adquirir conocimientos, creo que va a hacer algo que llegó pero para quedarse”.

Temarios

En un proceso que Barón calificó de “muy dinámico”, lo que implica una actualización constante en el campus, explicó que los profesionales del sector se focalizan, sobre todo, en los cursos que tiene que ver con gestión del riesgo turístico; las nuevas modalidades de comercialización; y la virtualidad “que todos los van a tener que incorporar indefectiblemente”.

“También lo que tiene que ver con higiene y seguridad, porque ahora mas que nunca van a hacer hincapié en protocolos en esa materia tanto en hotelería, agencias de viajes, centros de informes, y oficinas de atención a la gestión pública”, precisó.

Otro de los temas que interesan a los profesionales del sector refiere a todo lo que tiene que ver con la normativa, “que se fue modificando en los últimos días”, y que es lo que “más se está pidiendo desde los organismos provinciales”, agregó.

También se dictan cursos como atención al cliente, manipulación de alimentos y bebidas, y la promoción basada en valores o cuestiones patrimoniales, “que son cursos más focalizados en lo que es nuestro sector”, aclaró Barón.

En tanto, los particulares se inclinan preferentemente a los cursos de idiomas, que otorgan herramientas básicas de inglés, francés, portugués, chino y árabe, entre otros.

“Al ser autogestionados, las personas pueden disponer del tiempo, y lo único que tienen que hacer es cumplir con los módulos planteados para cada curso”, explicó.

“Luego se realiza una evaluación simbólica de los conocimientos incorporados, y se otorga un certificado que el mismo sistema genera emitido por la Dirección de Formación del Mintur”, agregó.

En las provincias

Por su parte, “la virtualidad de las clases universitarias hizo que muchos profesores pidan a sus alumnos realizar estos cursos”.

“Hemos detectado que hay cátedras de derecho y legislación turística que se están sumando al curso sobre derecho aplicado al turismo, y así en diferentes disciplinas, un segmento que antes no lo teníamos tan presente”, subrayó la funcionaria.

Desde la Dirección de Formación se está en contacto con los referentes de capacitación provinciales con el objetivo de detectar las necesidades de formación de los destinos.

“En función de lo que fuimos recogiendo e intercambiando como necesidades actuales, entendemos que las mismas van a estar incorporadas en nuestro programa del campus Mintur por un largo tiempo”, explicó la funcionaria.

Barón detalló que en el encuentro virtual con los referentes de capacitación provinciales realizado este lunes, éstos manifestaron la angustia de no poder dar respuesta al sector en lo inmediato.

“Les pedí bajar un poco esa ansiedad y entender que no podemos dar respuesta inmediata absolutamente a todo, precisamente por la dinámica que está teniendo la pandemia que nos propone escenarios diferentes todos los días”, explicó.

Barón dijo que el “paradigma del turismo va a cambiar, tanto a nivel mundial como nacional” y será “más selectivo” con más “necesidad de preservación de los espacios naturales”, lo que conllevará un desafío para los actores de turismo “que vamos a tener que poner el objetivo ahí”..

Por otra parte, adelantó que en la reunión con las provincias se trató sobre la generación de herramientas para nuevos productos y el fortalecimiento de los ya existentes, con vinculación más estrecha con los espacios y territorios