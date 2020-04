EL GOBIERNO CONFIRMÓ QUE NO PAGA LOS INTERESES DE BONOS GLOBALES

En línea con la idea de no pagar deuda externa hasta 2023, el Ministerio de Economía confirmó este miércoles que no afrontará el vencimiento de u$s500 millones en concepto de intereses por tres bonos globales en moneda norteamericana.

A través de un comunicado, la dependencia estatal que conduce Martín Guzmán explicó que, en el marco de la oferta de reestructuración de la deuda oficializada esta semana, «la República decidió valerse de los períodos de gracia contemplados para los servicios de renta correspondientes a los Bonos Internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses 6,875% 2021, los Bonos Internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses 7,50% 2026 y los Bonos Internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses 7,625% 2046”.

Esto significa que, tras incumplir el pago, se abre un período de 30 días en los que Argentina tiene tiempo para resolverlo, lo cual asoma difícil en medio de la crisis económica que arrastra hace dos años y la pandemia del coronavirus.

La semana pasada, el gobierno argentino presentó su propuesta de canje para unos u$s66.000 millones de deuda externa bajo ley extranjera, la cual incluyó una quita de intereses del 62%, un período de gracia de tres años y un recorte de capital del 5,4%.

Si bien la oferta no fue todo lo agresiva que se podía esperar, ya fue rechazada por algunos importantes grupos de acreedores, por lo cual ahora se abre el juego de las negociaciones para tratar de reemplazar los bonos vigentes y cambiarlos por los nuevos títulos. Los términos de la oferta expiran el día 8 de mayo de 2020.

«Argentina ratifica su voluntad de pago aun en el gravísimo contexto internacional que se ha generado producto de la pandemia del Covid-19, y busca dentro del marco de los contratos existentes un perfil de endeudamiento sostenible que no atente contra, sino que sea en un todo compatible con, un sendero de crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo, que mejore la capacidad de repago futura y los indicadores sociales básicos», agregó Economía en su comunicado.

En diciembre de 2019, el congreso argentino aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que facultó al Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.

Luego de varias instancias en las que el gobierno, con Guzmán a la cabeza, presentó los lineamientos que iba a seguir el país para tratar de garantizar esa sostenibilidad del endeudamiento, se realizó la propuesta de reestructuración mediante una oferta de canje que se publicó este martes tras el registro de los títulos ofrecidos con la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos.