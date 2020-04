BUSCAN LOGRAR UN ABORDAJE INTEGRAL

Se realizó un encuentro virtual de los integrantes de la Comisión Interdisciplinaria del Observatorio de Violencia Laboral y de Género (OVLG) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El objetivo de la jornada, que reunió a referentes regionales, autoridades del organismo y especialistas en la temática, fue debatir sobre herramientas institucionales que aborden de forma sistémica las problemáticas referidas a la violencia laboral y de género. El encuentro, además, buscó brindar capacitación a las agentes de intervención que se encuentran frente a los diferentes espacios de atención.

En principio la jornada se planteó de forma presencial, pero las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para frenar el avance de la pandemia, obligó a las organizadoras a llevar el debate a la modalidad virtual. Se realizaron exposiciones organizadas en dos momentos de encuentro y se abrieron espacios de diálogo para compartir desafíos y experiencias.

Temario

La apertura del evento estuvo a cargo de Mario Pecheny, vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET y representante de la gran área de Ciencias Sociales y Humanidades, quien destacó el valor de los espacios virtuales para posibilitar el intercambio de ideas en tiempos de pandemia. “En estos días vemos como las instituciones pueden hacernos daño o cuidarnos y creo que el CONICET está haciendo justamente eso, cuidarnos a todos los que formamos parte de esta comunidad”, señaló Pecheny.

“La creación del OVLG es el producto de distintos trabajos que tienen antecedentes en las gerencias de Recursos Humanos y Asuntos Legales, en nuestro caso en la Oficina de Atención al Becario. Fue un recorrido que tiene su antecedente en la observación de distintas particularidades en un organismo con rasgos distintos a otros, por su extensión geográfica y su estructura”, declaró Alan Temiño, gerente de Asuntos Legales del CONICET. Y agregó: “Apuntamos a que en algún momento el OVLG tenga otras capacidades, presupuestos y competencias para que el Observatorio sea de una eficacia y eficiencia aún más certera”.

En tanto, el gerente de Recursos Humanos, Alberto Arleo resaltó la creación del Observatorio para fortalecer la capacidad institucional de dar respuesta a las diferentes solicitudes: “Es importante ampliar la mesa del Observatorio a los referentes regionales, ya que son el nexo y el apoyo necesario para atender a cada una de las demandas”, enfatizó.

Silvia Elizade, investigadora independiente del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE, UBA) y moderadora del encuentro expresó: “Uno de los objetivos de esta capacitación tiene que ver con poner en común herramientas de trabajo para el abordaje de la violencia laboral y de género en relación a las especificidades regionales institucionales”.

Falta de políticas integrales

El abordaje conceptual e integral de las violencias estuvo a cargo de las especialistas Débora D’Antonio, investigadora independiente del CONICET en el IIEGE y Carolina Spataro, investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Investigación “Gino Germani” (UBA) y subsecretaría de políticas de género de la Facultad de Ciencias Sociales la UBA, quienes realizaron reflexiones político-conceptuales entorno a la violencia y la necesidad de una política integral de género en el sistema científico: “Es difícil intervenir en las demandas cuando no existe una política de prevención más amplia. Este es un problema que requiere una política institucional integral”, puntualizó Spataro.

Por la tarde, las capacitaciones fueron lideradas por Valeria Thus, directora general de promoción y protección de derechos humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Cora Santandrea, ex integrante del Programa por la Igualdad de Género de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y Melina Pagnone, integrante de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Las especialistas enfocaron sus presentaciones hacia los ámbitos de aplicación de estrategias con perspectiva de género, toma de denuncias y desafíos en la implementación de los protocolos en las diferentes instituciones.

Luego de las exposiciones quedó inaugurado el espacio de diálogo para compartir inquietudes sobre la implementación de estas políticas que buscan dar respuestas a problemáticas ligadas con la desigualdad y distintas formas de violencia. “Esta instancia servirá para lograr un espacio más equitativo, más democrático, pero sobre todo para construir colectivamente espacios libres de violencias”, reflexionó Adriana Vaghi, especialista en el desarrollo de comunidades y una de las coordinadoras del OVLG. (Fuente: CONICET)