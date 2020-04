Al menos 34 países -en su mayoría de Asia y África- no han reportado muertos por el coronavirus, según se aprecia en el mapa interactivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El organismo presenta en su web https://covid19.who.int/ un mapa del mundo que permite verificar cuántos fallecidos y cuántos casos confirmados presentan cada país o Estado.

En ese recorrido, se puede apreciar que más de 30 naciones no han sufrido muertes por la pandemia, o al menos no las han comunicado oficialmente.

El continente más favorecido según este registro es África, con 16 países, detrás está Asia con nueve, América con cinco, Oceanía con tres y Europa con uno solo: el Vaticano.

Sudán del Sur, Sahara Occidental, Seychelles, República de África Central, Ruanda, Sierra Leona, Chad, Mozambique, Eritrea, Guinea-Bisáu, Uganda, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Isla Reunión, Namibia y Santo Tomé y Príncipe son las naciones africanas que no han reportado muertes por Covid-19.

En el caso de Asia, se anotan Mongolia, Timor Oriental, Vietnam, Camboya, Bhutan, Laos, Maldivia, Yemen y Nepal.

Por América son todos estados caribeños, a saber: San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Grenada, Santa Lucía y Dominica.

Por Oceanía se contabilizan Papua Nueva Guinea, Nueva Caledonia y Fiji, y por Europa, el Vaticano.