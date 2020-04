La depreciación del Brent no impactó en los combustibles y es poco probable que bajen. El gobierno nacional analiza extender el congelamiento hasta fin de año. La sostenida caída en el precio internacional del petróleo que se dio esta semana trajo malestar en los usuarios que se preguntaron por qué no bajaron las naftas. Lo cierto es que el desplome no tuvo impacto en los surtidores y es poco probable que lo tenga en un futuro cercano.