HOCKEY

La jugadora madrynense, Sol Palacio, se encuentra en Bélgica jugando para el Club La Rasante, conjunto con el cual logro el ascenso a la División 1 tras suspenderse el certamen, dárselo por terminado y ascendidos a los primeros dos equipos de la tabla de posiciones.

La jovencita, formada en Guillermo Brown y ex delantera de Banco Nación de Buenos Aires, transita el aislamiento preventivo y social en Bruselas, capital belga. “Solcito”, contó acerca de la alegría por el objetivo cumplido como así también como se vive la cuarentena lejos de casa.

Torneo dado por finalizado, ascenso para Sol

Diversos deportistas madrynenses como así también chubutenses, el aislamiento social y preventivo por la pandemia del Coronavirus, los ha tomado fuera de casa, lejos de sus seres queridos; por cuestiones deportivas, afrontando sus compromisos con sus clubes.

Este es el caso de la jugadora de hockey de Puerto Madryn, Sol Palacio, quien desde agosto del 2019, está radicada en Bélgica, jugando para el Club La Rasante, de la División 2 del esta disciplina en tierras belgas.

Ante la propagación del COVID -19 en Bélgica, el Torneo de la División 2 fue suspendido, dado por finalizado y otorgándole el ascenso a los mejores dos equipos ubicados en la tabla de posiciones: La Rasante, que tiene a “Solcito” como delantera destacada, consiguió entonces su plaza en la División 1 , tras posicionarse 2° en las ubicaciones.

Palacio, contó a El Diario como ha sido esta primera experiencia jugando fuera de la Argentina: “llegue en agosto del 2019, a las dos semanas comenzamos el Torneo, eran 12 partidos en la primera vuelta. Jugué los primeros tres meses, me volví a la Argentina y volví a inicios de este año a completar la segunda rueda”.

Continuó con su relato, al decir que “volví en febrero, estábamos segundas. En la primera rueda habíamos perdido un partido y empatado uno, el resto fueron victorias, metí muchos goles, me sorprendí de la cantidad de goles que hice, tenía un promedio de 2/3 por partido. Fue muy bueno para mí a nivel personal”.

Sin embargo, el avance de la pandemia en Bélgica, llevó a la etapa de cuarentena que, aunque con muchas menos restricciones que en nuestro país, determinó la suspensión del certamen: “estábamos en División 2. Como el Torneo terminó hace un mes, fue suspendido. No se sabía que iba a pasar”. Sin embargo, el buen colchón de puntos realizados en la primera rueda de la competencia, el seguir manteniéndose dentro de los primeros dos puestos de la tabla, llevó a La Rasante, a conseguir el ascenso: “el jueves pasado decidieron que el 1° y 2° de la División 2, ascendiera a la División 1, y que no habrá descensos de la 1”.

Feliz por el ascenso conseguido, aunque quedaron varios partidos por jugar, ´Solcito´ avizoró en cuanto a lo que se viene que “será un torneo más complicado. El club tiene la intención de reforzar, para mantener la categoría. La División 1 es mejor, más sponsors, más público”.

“En esta segunda rueda, solo se jugaron tres fechas. Ganamos dos partidos y empatamos uno. Así que seguíamos escoltas, por eso ascendimos”, aseguró.

En lo personal

En cuanto a su rendimiento personal en el Torneo, Sol analizó que “la primera rueda del Torneo de la División 2 fue excepcional. Teníamos un equipo joven, hay chicas muy chicas pero lo parecen. La contextura belga es bastante grande. A nivel personal lo disfruté un montón”.

“La segunda rueda me costó más”, explicó; agregando que “tuve un desgarro, mal curado. No podía correr. No sabían que tenía. Cuando llegue a Bélgica me hice las sesiones de kinesiología y ahora estoy mejor. Nunca me había lesionado, y llego a Bélgica y me rompo… Pero bueno, los rivales sabían cómo jugaba, había marca personal, pero bueno, el equipo lo supo aprovechar, se jugó en equipo, y se pudieron destacar otras jugadoras” .

En el balance general, ´Solcito´, como la conocen sus amigos y allegados del hockey, contó que “es gente increíble, el entrenador es argentino. Las jugadoras, la mayoría son de Bélgica. Yo me sumé con una argentina, una compañera de San Fernando. A nivel personal fue muy bueno y a nivel club, cumplimos el objetivo así que ascendimos”.

“La verdad que estoy contenta. Es una experiencia increíble”, dijo con alegría.

Sin embargo, como toda delantera, compite consigo misma, y se mostró un poco ofuscada porque el Torneo no llevó conteo de goles: “estoy enojada, porque no hay tabla de goleadoras (sic). Espero que en la División 1, si me toca estar, que haya tabla de goleadoras (risas)” , aseveró entre carcajadas la joven de 25 años, estudiante de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires.

Gran apuesta al deporte

Sol, que además de dar sus primeros pasos en el hockey en Guillermo Brown, luego pasó al Puerto Madryn RC y continuó su carrera en Banco Nación desde que llegó a Buenos Aires para estudiar en la UBA, destacó la gran apuesta que se hace en Bélgica por el desarrollo del deporte.

“No existen las canchas de sintético de arena, son todas de agua. A mí que me cuesta mucho jugar en agua, siempre jugué en arena, era un lujo jugar en estas canchas. Todo en perfecto estado, eso es increíble. El Estado hace mucho hincapié en el deporte, incentiva a que los clubes estén bien porque los niños y jóvenes lo utilizan como distracción y recreación, para crecer a nivel personal, le dan mucho al deporte. Todas las canchas, del deporte que sea, tratan de mantenerlo en el mejor estado”.

¿El futuro? Esperando volver a casa

Con respecto a su futuro, mientras cumple a rajatabla la cuarentena que se desarrolla en Bélgica, Sol Palacio comentó que “todavía no se qué haré. Por lo pronto esperar si puedo regresar a Argentina o no. Tengo pasaje para el 11 de mayo. Acá esta todo cerrado, pero la gente sigue haciendo vida normal, a pesar las cifras altas de muertos y contagiados. Es increíble sale a andar en bicicleta con los niños pequeños. Veremos qué pasa”.