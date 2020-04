HASTA EL JUEVES ESTUVO RESTRINGIDO EL INGRESO AL PARQUE INDUSTRIAL

Durante los últimos años uno de los sectores industriales que más ha sentido los cimbronazos de la economía fue el textil, donde se perdió una contundente cantidad de puestos de trabajo. Esto se debió a que casi la totalidad de los productos son destinados al mercado interno, por lo que la merma en el consumo en Argentina repercutió directamente.

La ciudad de Trelew ha sido protagonista de esta crisis, teniendo en cuenta que allí esta industria tiene gran importancia.

Ante la pérdida de empleos y la situación actual, Mario Valdebenito, secretario gremial de la Asociación Obrera Textil (AOT), afirmó que la realidad sigue siendo complicada y que aún no cobraron la totalidad de sus salarios.

En una entrevista con El Diario, el referente sindical se manifestó “preocupado por la situación y por como pagaron las empresas. Pagaron entre 5.000 y 10.000 pesos, aduciendo que el Gobierno Nacional se hace cargo del otro 50%, pero lo que no sabemos nosotros es si todavía no han presentado la documentación o cómo será el pago”.

“No nos dijeron nada, depositaron la plata y después se hicieron presentes en la Secretaría de Trabajo dejando un escrito diciendo que abonaban el 50% de la quincena y el otro 50% lo paga el ANSeS”, precisó.

Además, Valdebenito dijo: “Yo creo que nos van a pagar el 5 de mayo y ANSeS va a pagar todo el mes completo, porque se cobra por quincena, y ANSeS por quincena no va a estar pagando el 50%”.

En cuanto a la modalidad de trabajo, el secretario gremial de la AOT detalló que hasta ayer “estuvo todo parado”. En tanto que ahora “autorizaron a trabajar a dos plantas que están haciendo insumos hospitalarios”.

Además, explicó que en Trelew hubo problemas con las documentaciones, lo que imposibilitó que la actividad se retome con anterioridad: “Al ministro (Leandro) Cavaco se le habían traspapelado los protocolos que había hecho el Municipio, luego de un trabajo que se había hecho para dejar todo en condiciones”. No obstante, esto pudo resolverse y por eso se determinó que ayer se podía comenzar a trabajar normalmente.