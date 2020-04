LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL PREOCUPA AL FMI. LA PANDEMIA DESPERTÓ EN EL MUNDO LA REVALORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA. EL MODELO DE FRANQUICIAS PODRÍA SER UNA INSPIRACIÓN PARA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO GLOBAL. EL GRAN EFECTO DE ESTA 5º REVOLUCIÓN INDUSTRIAL PODRÍA SERVIR PARA UNA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA

La pandemia del coronavirus provocará «la peor caída económica desde la Gran Depresión» de 1929, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, precisando que al menos 170 países ya están afectados por el impacto de la pandemia. Sin embargo pronosticó una recuperación parcial en 2021 si se logra una reapertura en el segundo semestre de este año.

Como dato ejemplificatorio de la crisis, en Estados Unidos, una de las mayores economías del mundo, se perdieron 17 millones de puestos de trabajo a la fecha, de acuerdo a los trámites de personas que quedaron sin empleo, lo que representa un indicio impactante del daño que la pandemia está provocando en la economía estadounidense y mundial.

En ese marco, además de las preocupaciones por contener las vidas acotando los contagios, los gobiernos también analizan sostener el nivel alimenticio y económico esencial de la población, y sobre todo se desvelan por el día después. Las fuentes de trabajo son fundamentales para que el mundo pueda reaccionar y recuperarse de este golpe sanitario mortal. A su vez, el sector privado deberá reinventarse para seguir en pie.

¿”La 5° Revolución Industrial?”

El columnista Lucas Karagozian* destaca que el COVID-19 impulsaría una 5° Revolución Industrial.

“Se está viendo una tendencia mundial, despertada por el coronavirus, que es la revalorización de la industria nacional como una inversión en la anti fragilidad de un país; una inversión que ayuda al país a soportar una crisis inesperada y que lo ayudaría también a recuperarse más rápido luego de ésta.

La adaptación, siempre salva

Si tomamos la eficiencia mundial en un estado estable, la súper especialización sería la mejor solución, pero ya se ve que la eficiencia como objetivo último y la especialización son cosas del pasado. Hoy se valora más, y está bien que así sea, la versatilidad, flexibilidad, y tiempo de reacción ya que los tiempos que vivimos son de cambio constante e incertidumbre.

También se puede apreciar cómo con la reducción del consumo y la producción (la economía real), toda una gama de servicios periférica (diseño, consultorías, financieras, etc.) se ve frenada. Muestra que la economía real, y no la financiera o la digital, sigue siendo el núcleo principal de la economía mundial. Muestra que la industria sigue siendo un motor para el desarrollo de un país y la creación de empleo, tanto propio de la industria, como de los servicios que nacen a partir de ella.

Con esto no estoy diciendo que hay que priorizar la industria por encima de todo el resto, sino que no hay que menospreciarla. Es la lógica del “y”. Industria y startups, industria y diseño, industria y bancos, etc. Teniendo esto en mente, y proyectando hacia el futuro, nos podemos poner a imaginar cómo sería una 5ta revolución industrial, basada más en una reorganización mundial de la producción. Lo que voy a describir de acá en adelante es una de estas proyecciones, sin pretender predecir lo que en realidad va a suceder.

Entre globalización y redes distribuidas

En el armado de redes (networks) se diferencia entre centralizado, descentralizado y distribuido.

Centralizado sería un núcleo que controla la red y por el que pasa toda la información. Se cae el centro y se cae todo. Descentralizado son varios núcleos que controlan sus puntos más cercanos. La caída de un núcleo significa la caída de esa red local, pero no del total de la red. Distribuido es que cada componente de la red puede actuar de núcleo, por lo que la caída de un punto no tiene efecto alguno sobre el total de la red.

La globalización hasta este momento provocó una red productiva centralizada en muy pocos núcleos que significa que es una red frágil ante eventos inesperados.

¿Cómo se vería una red productiva distribuida con información globalizada? Algo de esto se ve en la cultura maker, donde debido al mayor acceso a tecnología como las impresoras 3D y con una cultura open source, se comporta como una red distribuida. Sin embargo, en mi opinión, replicar ese comportamiento no presenta el incentivo económico para que se invierta e innove en industrias de mayor escala, pero se puede tomar como inspiración.

Modelo de franquicias en producción

Como modelo de incentivos económicos podemos tomar inspiración en el modelo de franquicias que se usa hace décadas en el mundo de las marcas y la comercialización. Un socio local le paga una regalía a una marca internacional para tener los derechos de comercializar dicha marca o producto en un área, y la marca le comparte el conocimiento, capacitación y know-how para que el socio local lo haga de manera acorde a la marca.

Nueva era

Tomando esto, entonces, se vería de la siguiente manera. Cada país tiene industria nacional en cierto porcentaje, incentivando así la distribución del empleo, un desarrollo más parejo de las economías nacionales y una mayor anti fragilidad no solo de los países sino de la red productiva mundial, y entre ellos hay colaboración en conocimiento, información y tecnología.

Por esta colaboración, el creador del conocimiento, información o tecnología cobra una regalía de aquellos que deseen producir dicha patente o producto. Esta regalía debe ser suficiente para incentivar la innovación, pero dejándole un margen al socio local para que tenga el incentivo de producirlo. La misma lógica se aplicaría dentro de cada país para una mejor distribución regional.

¿Cómo se puede hacer para asegurar que esta distribución se cumpla?

Una es por regulación: que sea obligatoria un porcentaje de producción local, pero esto es dudoso que se pueda implementar a nivel global.

Otra sería haciendo que el transporte sea tan costoso cosa que no haya incentivo para la producción centralizada de un bien. Sabemos que el transporte es uno de los grandes responsables del deterioro del medio ambiente, por lo que la reducción del transporte no solo ayudaría al desarrollo de las economías locales, sino que ayudaría a mejorar las condiciones medioambientales.

Efectos previstos

Los efectos de una red productiva distribuida, con un alto componente de colaboración de conocimiento y con incentivos económicos que promuevan esto, cambiaría la distribución de trabajo, recursos, capacitación, poder y desarrollo, y en especial, cambiaría la dinámica económica de los países, con una cooperación mayor entre ellos y una reducción del impacto medioambiental.

Por sobre todas las cosas, el gran efecto de esta 5º revolución industrial sería una reducción de la desigualdad socioeconómica tanto dentro de los países, como entre países, el mayor problema mundial desde hace tiempo.

*Economista especializado en diseño estratégico, sistémico y de futuros, Ámbito Financiero