EL DIPUTADO SOLICITÓ PRIORIZAR LA SALUD, PERO SIN DEJAR DE LADO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

En el marco de las medidas que está aplicando el Gobierno Nacional para intentar ponerle un freno a la propagación del coronavirus en Argentina, desde distintos sectores se ha solicitado que también se tomen recaudos para no descuidar la economía del país, aunque destacan que lo más importante es la salud.

Un caso puntual es el de Ignacio Torres, diputado nacional de Juntos por el Cambio, quien destacó ayer que “nuestro país necesita que nos ocupemos tanto de la salud como de la economía, no podemos seguir discutiendo falsas grietas que nos dividan a los argentinos”.

“Siempre debemos priorizar la vida de las personas, pero así como tenemos un comité de expertos que coordina y evalúa las medidas sanitarias, necesitamos un comité de expertos que se ocupen con la misma responsabilidad de la economía”, manifestó el representante de los chubutenses dentro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

Por último, Torres pidió no “relativizar el impacto de los efectos económicos de la pandemia. Es necesario profundizar medidas de prevención para aminorar este impacto y que tengamos la menor pérdida de empleo posible”.