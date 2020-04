LA PROPUESTA DEL MUNICIPIO SE ENTREGÓ AL GOBIERNO, PERO NO FUE GIRADA A NACIÓN

La Municipalidad de Trelew criticó al gobierno provincial por no haber elevado al estado nacional la propuesta realizada para avanzar en la reapertura del Parque Industrial, entre otras actividades, en el marco de la flexibilización de la ‘cuarentena administrada’.

“El municipio se ocupó en tiempo y forma de presentar todos los protocolos sanitarios pertinentes ante Provincia para que esta los remitiera a Nación. Según lo estipulado por el Ejecutivo municipal, el cronograma de cuarentena administrada contemplaba, en primer término, la apertura del Parque Industrial, junto a otros rubros comerciales delimitados”, precisaron a través de un comunicado.

Al conocerse el día lunes, en horas de la tarde, “que las máximas autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut no habían remitido a Nación los protocolos necesarios para contar con las habilitaciones correspondientes, entre otras medidas, es que se decidió suspender las comunicaciones oficiales hasta tanto se esclarezca la situación”, advirtieron desde el Municipio.

“Debido a una serie de indefiniciones de parte del gobierno provincial, se debieron suspender los anuncios de la cuarentena administrada sobre la que venían trabajando las autoridades municipales en Trelew”, reprocharon.

“A raíz de una serie indefiniciones de último momento, sumado al revés judicial que sufrió el Ministerio de Seguridad de la provincia por parte de la jueza Mirta Del Valle Moreno y habiéndose conocido que el ministro provincial Leandro Cavaco no presentó ante Nación los protocolos sanitarios de las empresas radicadas en el Parque Industrial de Trelew es que, en la tarde del lunes, la Municipalidad de Trelew, decidió suspender los anuncios de su cronograma de cuarentena administrada”, indicaron.

Por su parte, el titular de la Agencia de Desarrollo Productivo de Trelew, Hugo Schwemmer, se refirió a los protocolos elaborados por el municipio y dijo: “Hemos presentado en tiempo y forma a Provincia los protocolos, tal como nos lo exigían, sin embargo, ellos no los remitieron a Nación, por tanto, la habilitación correspondiente para comenzar con la cuarentena administrada en Trelew no iba a ser posible. Lamentamos que estas indefiniciones de provincia atenten y compliquen la flexibilización de la cuarentena que tanto le hace falta a los sectores productivos y comerciales de nuestra ciudad”.

Ante esta serie de incertidumbres e indefiniciones planteadas por el gobierno provincial, es que el municipio de Trelew, determinó suspender los anuncios hasta tanto se aclaren las nuevas disposiciones y bregando porque las soluciones para los sectores más golpeados por el parate económico y social, lleguen pronto.