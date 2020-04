ADEMÁS, EN EL DECRETO PROVINCIAL SE OLVIDARON DE INCLUIR A UN MUNICIPIO

El Gobierno de Chubut desató una fuerte polémica luego que dieran a conocer el Decreto por medio del cual se comienza a distribuir a los municipios la asistencia financiera que envió el estado nacional. En el reparto no se observan criterios sobre el tamaño de ciudad o su población o los porcentajes de coparticipación, ya que se da el caso que una localidad de la comarca andina recibe lo mismo que la principal ciudad de la provincia.

Trelew recibe lo mismo que Dolavon y El Hoyo, y la mitad que Lago Puelo. Y la capital chubutense queda en el reparto a la altura de Los Altares y por debajo que Río Mayo. En el anexo del Decreto que lleva la firma del ministro de Economía, Oscar Antonena, y de Gobierno, José María Grazzini, llamativamente no figura un municipio de Chubut. Gobernador Costa no forma parte de la distribución de ayuda económica.

Las reacciones políticas no tardaron en llegar, al punto que la bancada de concejales de Trelew de “Chubut al Frente”, es decir, el mismo partido político que el gobernador Mariano Arcioni salieron a cuestionar con dureza la discrecionalidad en la asignación de los ATN que envió la Nación para atender las urgencias financieras.

El bloque oficialista criticó que la distribución de dicho aporte no seguía ningún criterio lógico para su otorgamiento. “Inútil fue la pretensión de dilucidar los parámetros de reparto, aún aplicando el natural método de hacerlo utilizando el porcentaje poblacional. Ningún resultado se aproximó a los montos que se otorgaron a cada ciudad de Chubut y que se apreciaban en la planilla de las autoridades provinciales”, reprocharon en un comunicado.

Enojo de aliados

Desde del bloque oficialista sostuvieron que «se debería tener mayor consideración con Trelew en general y con la gestión del Intendente Maderna en particular. Nos sorprende que aparentemente no se valore el peso poblacional de Trelew, ni se tenga en cuenta el esfuerzo diario que se realiza para mantener la paz social en la ciudad. Que eso no se haya tenido en cuenta al momento de distribuir los fondos del ATN es, por lo menos, inaudito», cuestionaron.

Es deseable, a criterio de los legisladores municipales, “que, más allá que siempre es bienvenida una ayuda nacional, los criterios por los cuales se distribuye sean lo suficientemente claros para ser considerados justos, más aún en las duras circunstancias que actualmente afectan a nuestros vecinos”, ventilaron al hacer público el enojo.

Quejas desde Rawson

En tanto, en la capital provincial, los concejales de la totalidad de las bancadas salieron con un pronunciamiento conjunto, también repudiando la metodología de reparto de la ayuda para los municipios.

Los ediles de Rawson hicieron conocer su disgusto y contrariedad por lo que consideran una “inequitativa distribución de los fondos enviados por el gobierno nacional a la provincia para su distribución en los municipios que conforman la jurisdicción provincial”. Las declaraciones se produjeron luego que se conociera un listado en el cual figuran los montos que recibió cada localidad y en el cual a Rawson le correspondió una suma mucho menor que a otras ciudades cuyo número de habitantes es significativamente menor.

Indignados

Los concejales de los distintos bloques que conforman el Concejo Deliberante de Rawson “manifestamos nuestro repudio e indignación, requerimos claridad y exigimos como autoridades de la capital, que Rawson nuestra ciudad, no sea discriminada a la hora de la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional, ante la emergencia del Covid-19”, puntualiza el pronunciamiento.

“Rawson en su conjunto entendió desde un primer momento que en estas situaciones debemos trabajar organizadamente, siendo solidarios con nuestra comunidad, pero por sobre todo velando por la salud de los vecinos. Así lo entendimos las autoridades y los empleados municipales que trabajan todos los días. El sector de Salud que desde el Hospital Santa Teresita vienen realizando un trabajo de prevención, contención y concientización desde el día 1. Los agentes de seguridad que controlan las calles de la ciudad y cada vecino que entendió que para salir lo más pronto posible de esto, tiene que quedarse en casa el mayor tiempo posible”, describen sobre las circunstancias actuales.

“Sin abusos de poder”

Por eso, es que “entre todos también debemos exigir a quienes toman las decisiones de distribuir estos fondos para ayudar a los vecinos y paliar estos duros momentos, que se haga con racionalidad, con criterio, con solidaridad y por sobre todo con sentido común y sin abusos de poder.

Rawson, Capital de la Provincia, y que tiene mas de 40.000 habitantes, no puede padecer la desconsideración que se refleja en la distribución de estos aportes”, criticaron la medida del gobierno de Mariano Arcioni.

“Acompañamos al Intendente en el reclamo y exigimos a las autoridades que exista un parámetro lógico, que tengan empatía y que sean solidarios con los rawsenses”, concluyen los ediles de la capital chubutense.