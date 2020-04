AÚN CON LA ASISTENCIA QUE ANUNCIA EL GOBIERNO

La situación económica ya comienza a ser apremiante para varios sectores, aunque hay algunos que están sintiendo los cimbronazos económicos con más fuerza que otros. Puntualmente, aquellos rubros en donde todavía la actividad está íntegramente paralizada no pueden generar ingresos, aunque algunos gastos siguen corriendo de manera habitual.

De hecho, según datos oficiales, el 54% de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) no está operativa y otro 36% trabaja apenas parcialmente, situación que ya anticipa que un cuarto de las empresas de este segmento no podrá afrontar el pago de salarios y gastos fijos de abril, ni siquiera con la ayuda oficial, que promete reglamentará en los próximos días.

Esto fue enunciado en una encuesta realizada por la Fundación Observatorio PyME (FOP), en la cual se plantea que al nivel de liquidez históricamente bajo de las MiPyME argentinas, se suma el agravante actual de la caída de las ventas y las dificultades en la cadena de pagos.

Consultados sobre si con las propias reservas de activos líquidos podrían afrontar las obligaciones de este mes, la respuesta de los encuestados fue que sólo el 16% lo podrá hacer sin problemas.

Las empresas más líquidas pertenecen a la actividad agropecuaria y otras actividades primarias, mientras que las menos líquidas, al sector de la construcción. Manufacturas, servicios y comercios se encuentran en una situación intermedia, indicó el informe.

Sin poder sostener los gastos

En el otro extremo, se encuentra el 24% de las empresas que no podrán sostener los gastos salariales y otros fijos de abril, ni siquiera con la ayuda del gobierno. Y las firmas que directamente están considerando abandonar la actividad, que alcanzan al 6%. De acuerdo con el documento, entre las que no podrán sostener los gastos ni con la ayuda oficial y que, por lo tanto, necesitarán acceder al crédito bancario o integrar nuevo capital a la empresa, se observó mayor presencia de microempresas (30%), así como de firmas manufactureras (26%) y de comercio (27%).

Las MiPyMEs en situación de cierre pertenecen mayormente al sector servicios (9%) y a la dimensión micro (7%) y pequeña (6%). En una situación intermedia se encuentra el 55% de las firmas que, con la liquidez prevista para el mes y la ayuda del Gobierno Nacional, podrá enfrentar el pago de salarios y los gastos fijos.

Empresas sin operar

De acuerdo con el estudio de la fundación, se encuentran no operativas unas 325.000 empresas (54%), mientras que otras 215.000 (36%) operan parcialmente. Las que están funcionando son unas 60.000 (10%) y se distribuyen bastante uniformemente entre todos los tamaños (micro, pequeñas y medianas), pero se observa una mayor proporción de las más chicas. Desde el punto de vista sectorial, se observa que la tasa de inactividad es mayor en la construcción (74%), las industrias manufactureras (65%) y los comercios (61%).

La investigación también estimó el costo de la inactividad de estas empresas y la conclusión es que alcanza a unos 115 millones de dólares diarios. A su vez, la pérdida de empleo a causa de potenciales cierres de empresas podría alcanzar los 190.000 puestos de trabajo, y otros 415.000 adicionales, si parte de las empresas que no logran afrontar los salarios y gastos fijos de abril (aún con ayuda del Gobierno) se achican o directamente cierran.

Medidas de la Casa Rosada

Al hacer hincapié a las ayudas oficializadas por el Gobierno en el decreto 332 publicado la semana pasada, la FOP remarcó que si bien las empresas aprecian mucho los instrumentos fiscales, la utilización de la Asignación Compensatoria al Salario (ayuda para firmas de hasta 100 trabajadores), por ejemplo, deberá ser aprobada por una comisión mixta integrada por los Ministerios de Producción, Economía y Trabajo y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y, a su vez, Ad Referéndum de la Jefatura de Gabinete.

“Las empresas temen demoras y ésta es, en parte, la explicación de la menor apreciación con respecto a instrumentos que se consideran de inmediata aplicación como son la postergación de las contribuciones patronales o la reducción de hasta el 95% de las mismas”, señaló la entidad.