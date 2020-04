EL MINISTRO GRAZZINI LES SUGIRIÓ “QUE TENGAN PACIENCIA”

El Ministro de Gobierno, José María Grazzini pidió “paciencia” porque están trabajando con todos los protocolos para que unos 600 chubutenses que están en Buenos Aires y Córdoba puedan regresar.

“La pandemia no está controlada, hay dos pueblos que se los está aislando por gente que regreso del exterior y contagió al resto en un asado” indicó Grazzini al sostener que el gobierno trabajará en un marco orgánico “porque para traer alguna persona debemos tener el control de dónde y cómo harán la cuarentena.

Insistió que todos tienen que tener paciencia “hasta tanto terminemos con la segunda etapa que será ordenadamente porque la seguridad y la sanidad es responsabilidad de la provincia”.

Recordó que en Chubut hay unas 400 personas que siguen en cuarentena, “por lo que trabajamos en un marco orgánico, quizá traigamos a alguien que tenga el virus de manera asintomático y provoca contagios, hasta ahora estamos terminando sin enfermos”.

Dijo que el Comité de Prevención recomendó tener mucho cuidado con las personas que llegan done hay circulación del virus, “deben entender que no nos saldremos del protocolo porque no pondremos en riesgo a los 600 mil chubutenses que están haciendo bien las cosas”.

Recordó que las terminales de ómnibus están cerradas para el transporte nacional “por lo que estamos trabajando para que con nuestros recursos podamos traer a esos chubutenses que están afuera”.

Niegan motines carcelarios

Grazzini dijo que no hubo ningún problemas en los centro de detención, “queremos llevarle tranquilidad a las familias, nos hemos comunicado con el titular del Servicio Penitenciario Provincial de la ruta 3 y está todo normal sin inconvenientes por lo que me sorprende la aparición de estas noticias falsas, llevamos tranquilidad a las familias de los detenidos porque los privados de libertad están siendo atendidos como corresponde”.